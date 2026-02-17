Consultá el horóscopo chino del miércoles 18 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento que libera. Cambiar de lugar, ruta o actividad te despeja. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción profunda. Podés llorar, escribir, hablar y soltar. Números de la Suerte: 6, 17, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Flexibilidad mental. Cambiar de opinión te salva de un problema mayor. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden práctico. Un sistema nuevo facilita tu vida diaria. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad consciente. Elegís a quién acompañar en serio. Números de la Suerte: 11, 23, 28.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Pequeños placeres, grandes resultados. Descansar bien hoy rinde mañana. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente brillante. Una solución ingeniosa aparece “de la nada”. Números de la Suerte: 2, 11, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Base sólida. Sentís que, pese a todo, tu piso es firme. Números de la Suerte: 3, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Coraje a pleno. Podés encarar una conversación pendiente sin explotar. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Necesidad de calma. Un rato de silencio vale oro. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Día de protagonismo natural. Te buscan por tu visión o experiencia. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición afilada. Detectás una mentira antes de que termine. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
