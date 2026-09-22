Consulta el horóscopo chino del miércoles 23 de septiembre

Números de la Suerte: 9, 15, 29

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 La rapidez para resolver problemas vuelve a destacarte. Una situación inesperada demostrará que tu flexibilidad es una de tus mayores virtudes. Adaptarte será mucho más sencillo que resistirte.

Números de la Suerte: 11, 24, 30

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden y la disciplina continúan generando excelentes resultados. Es un buen momento para revisar proyectos a largo plazo y ajustar aquello que ya no resulta eficiente.

Números de la Suerte: 12, 19, 31

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Los afectos ocupan un lugar muy importante durante esta jornada. Un encuentro, un llamado o una conversación fortalecerán vínculos que merecen ser cuidados. La confianza mutua sigue creciendo.

Números de la Suerte: 13, 25, 32

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Hoy la alegría aparece en los pequeños detalles. Una buena noticia, una invitación o un momento compartido renovarán tu entusiasmo para terminar la semana con una actitud muy positiva.

Números de la Suerte: 14, 18, 33

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy será importante administrar bien tu tiempo. Organizar prioridades desde temprano evitará que el día termine lleno de tareas pendientes. Una buena planificación te permitirá disfrutar también de momentos de descanso.

Números de la Suerte: 2, 18, 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Tu perseverancia empieza a ser un ejemplo para otras personas. Alguien puede acercarse a pedirte consejo o buscar inspiración en tu experiencia. Compartir lo aprendido fortalecerá tu confianza.

Números de la Suerte: 4, 21, 34

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía continúa alta, pero hoy el verdadero desafío será escuchar antes de actuar. Una opinión diferente puede enriquecer mucho más tus decisiones de lo que imaginás. El liderazgo también implica saber aprender.

Números de la Suerte: 6, 22, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Las emociones encuentran un equilibrio que venías buscando desde hace tiempo. Hoy resulta más fácil expresar lo que sentís sin miedo a ser malinterpretado. La sinceridad genera cercanía.

Números de la Suerte: 5, 16, 28

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Es un excelente momento para iniciar conversaciones importantes o negociar acuerdos. Tu capacidad para convencer aumenta gracias a una comunicación clara y respetuosa. Hoy las palabras tienen mucho poder.

Números de la Suerte: 8, 23, 36

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La paciencia vuelve a ser una aliada. Aunque algunos resultados tarden en aparecer, todo indica que vas por el camino correcto. Confiá en el proceso y evitá apresurarte.

Números de la Suerte: 7, 20, 33