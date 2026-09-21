Consulta el horóscopo chino del martes 22 de septiembre

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Es una jornada ideal para revisar objetivos antes de seguir avanzando. Corregir pequeños detalles ahora evitará esfuerzos innecesarios más adelante. Tu organización vuelve a marcar la diferencia. Números de la Suerte: 12, 19, 30

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad será correspondida de una manera que no esperabas. Alguien reconocerá tu compromiso o te devolverá un favor importante. Los vínculos sinceros siguen fortaleciéndose. Números de la Suerte: 13, 25, 33

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El optimismo vuelve a ocupar un lugar central. Hoy descubrirás que disfrutar el presente también puede ser una forma de construir un mejor futuro. Permitite valorar todo lo bueno que ya forma parte de tu vida. Números de la Suerte: 14, 20, 32

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Después de varios días de reflexión, hoy llega el momento de poner en práctica algunas decisiones importantes. No esperes que todo sea perfecto para empezar; muchas respuestas aparecen mientras avanzás. Tu capacidad para adaptarte hará que los cambios sean mucho más simples de lo que imaginabas. Números de la Suerte: 3, 17, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La tranquilidad con la que enfrentás cada desafío vuelve a convertirse en una fortaleza. Mientras otros se dejan llevar por el apuro, vos construís soluciones duraderas. Una noticia vinculada al trabajo o a un proyecto personal puede traer tranquilidad. Números de la Suerte: 5, 20, 32

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Tu entusiasmo sigue creciendo y aparecen oportunidades para demostrar todo tu potencial. Es un buen día para asumir responsabilidades nuevas o presentar ideas que venís preparando hace tiempo. La confianza abre puertas. Números de la Suerte: 7, 22, 34

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Hoy la armonía nace de aceptar que no todo depende de vos. Soltar el deseo de controlar cada situación reducirá tensiones y mejorará tus relaciones. La serenidad será mucho más poderosa que cualquier discusión. Números de la Suerte: 4, 18, 29

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Se presenta una jornada favorable para destacar en el ámbito profesional o académico. Tu iniciativa será valorada y puede despertar el interés de personas influyentes. Aprovechá el momento para mostrar tu verdadero potencial. Números de la Suerte: 8, 24, 35

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición continúa guiándote con precisión. Hoy descubrirás información importante simplemente observando con atención. No subestimes las primeras impresiones; probablemente sean las más acertadas. Números de la Suerte: 6, 21, 36