Consulta el horóscopo chino del sábado 19 de septiembre

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Es una jornada ideal para terminar asuntos pendientes que vienen demorándose hace tiempo. Cada pequeño avance aumentará tu tranquilidad y mejorará tu organización para la próxima semana. Números de la Suerte: 12, 20, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Hoy la confianza será una construcción mutua. Cuanto más transparente seas con quienes te rodean, mejores respuestas recibirás. La honestidad continúa siendo tu mayor fortaleza. Números de la Suerte: 13, 25, 32

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Encontrar tiempo para disfrutar sin culpa renovará completamente tu energía. No todo debe medirse por productividad. Hoy cuidar de vos mismo también es una forma de avanzar. Números de la Suerte: 14, 18, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy sentirás la necesidad de poner punto final a una situación que venía consumiendo demasiada energía. No se trata de rendirse, sino de reconocer cuándo un ciclo cumplió su función. Al cerrar una puerta con serenidad, comenzás a abrir otras mucho más prometedoras. Números de la Suerte: 4, 19, 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La jornada favorece las decisiones prácticas y las acciones concretas. Tu capacidad para mantener la calma frente a los imprevistos será la diferencia entre resolver un problema o complicarlo. Hoy menos palabras y más hechos. Números de la Suerte: 2, 18, 33

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 El entusiasmo vuelve a impulsarte hacia nuevos desafíos. Sin embargo, antes de aceptar todas las propuestas que aparezcan, preguntate cuáles realmente coinciden con tus objetivos. Elegir bien será más importante que hacer mucho. Números de la Suerte: 6, 21, 34

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Es un excelente día para fortalecer vínculos familiares o de amistad. Una conversación sincera puede acercarte nuevamente a alguien con quien existía cierta distancia. La comprensión mutua será el puente que estaban necesitando. Números de la Suerte: 5, 17, 28

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Hoy tu capacidad para liderar será puesta a prueba de una manera positiva. Alguien buscará tu consejo o confiará en vos para tomar una decisión importante. Actuá con seguridad, pero también con humildad. Números de la Suerte: 8, 24, 36

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Las respuestas que buscás aparecen cuando dejás de forzarlas. Tu intuición trabaja mejor en silencio que en medio del apuro. Hoy observar atentamente vale mucho más que reaccionar de inmediato. Números de la Suerte: 7, 22, 35