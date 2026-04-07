Consulta el horóscopo chino del miércoles 8 de abril

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización práctica. Hoy todo encaja si planificás bien. Números de la Suerte: 11, 21, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Protección emocional. Defendés lo que considerás importante. Números de la Suerte: 12, 24, 35.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Disfrute consciente. Sabés cuándo frenar y eso te equilibra. Números de la Suerte: 5, 15, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Resolución rápida. Tomás decisiones sin dudar y eso destraba situaciones. Números de la Suerte: 3, 11, 26.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad interna. No te afecta el ruido externo si mantenés tu foco. Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso fuerte. Canalizar la energía en acción concreta es clave hoy. Números de la Suerte: 1, 8, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima emocional calmo. Buscás entornos que te den tranquilidad. Números de la Suerte: 5, 14, 28.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Lectura profunda. Entendés situaciones más allá de lo evidente. Números de la Suerte: 7, 18, 31.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición activa. Percibís con claridad lo que conviene y lo que no. Números de la Suerte: 7, 19, 30.