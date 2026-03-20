Consultá el horóscopo chino del sábado 21 de marzo

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia despierta. Encontrás el momento ideal para pedir algo. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden estricto. Cumplir pactos contigo mismo te fortalece. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad firme. Sabés quién merece que estés al lado. Números de la Suerte: 11, 23, 27.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer tranquilo. Un rato de ocio consciente te recarga. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día ágil. Dejar cosas claras desde temprano ordena todo. Números de la Suerte: 3, 10, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza tranquila. No te precipitan, aunque el entorno corra. Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso audaz. Tomás una iniciativa que venías dudando. Números de la Suerte: 1, 8, 29.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima sereno. Elegís actividades que bajen la ansiedad. Números de la Suerte: 4, 15, 31.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Protagonismo firme. Tu palabra tiene peso en una decisión clave. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada profunda. Percibís lo que otros todavía no registran. Números de la Suerte: 7, 16, 32.