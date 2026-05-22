Consulta el horóscopo chino del sábado 23 de mayo

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Tu ingenio te permite resolver con rapidez. La creatividad aplicada te da ventaja. Hoy destacás por tus ideas.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te da claridad. Hoy organizar es avanzar.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La lealtad se fortalece con acciones concretas. Elegís sostener lo importante. Eso mejora vínculos.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El bienestar emocional se vuelve prioridad. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Bajar el ritmo te beneficia.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para cerrar pendientes y reorganizar tu energía. Definir prioridades te permite avanzar con claridad. La organización te beneficia.

Números de la Suerte: 1, 17, 29

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia sigue marcando el rumbo. Lo sostenido empieza a consolidarse. Mantener tu ritmo es clave.

Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La energía te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla con estrategia mejora resultados. Evitar impulsividad es importante.

Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La calma emocional te permite mantener estabilidad. Evitar conflictos innecesarios mejora tu día. La armonía es tu aliada.

Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu presencia genera impacto positivo. Hoy podés liderar con naturalidad. La confianza te posiciona mejor.

Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La intuición te permite anticiparte. Escuchar tu percepción mejora decisiones. La observación te da ventaja.

Números de la Suerte: 6, 23, 35