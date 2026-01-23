Consultá el horóscopo chino del sábado 24 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Profundidad emocional. Necesitás silencio interior. Números de la Suerte: 6, 21, 29
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento positivo. Algo se destraba a tu favor. Números de la Suerte: 2, 18, 33
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Suavidad energética. Arte, belleza y magia personal. Números de la Suerte: 9, 23, 36
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu rapidez mental te salva de una demora. Números de la Suerte: 4, 11, 32
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Práctico y estratégico. Hoy sos ejemplo de orden. Números de la Suerte: 10, 22, 28
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Amor incondicional. Un gesto tuyo hace feliz a alguien. Números de la Suerte: 13, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Descanso y disfrute. Ideal para actividades relajadas. Números de la Suerte: 17, 24, 29
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Tu intuición es precisa. Escuchá lo que tu cuerpo te dice. Números de la Suerte: 1, 16, 34
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Retroceder un paso no es perder; hoy es mejor ir despacio. Números de la Suerte: 5, 12, 26
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Fuerza vital. Tu valentía impacta a quienes te rodean. Números de la Suerte: 7, 15, 35
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Una charla emocional aclara un malentendido. Números de la Suerte: 3, 20, 27
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Día de brillo total. Energía de victoria. Números de la Suerte: 8, 19, 31
comentar