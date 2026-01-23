Consultá el horóscopo chino del sábado 24 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Profundidad emocional. Necesitás silencio interior. Números de la Suerte: 6, 21, 29

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento positivo. Algo se destraba a tu favor. Números de la Suerte: 2, 18, 33

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Suavidad energética. Arte, belleza y magia personal. Números de la Suerte: 9, 23, 36

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu rapidez mental te salva de una demora. Números de la Suerte: 4, 11, 32

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Práctico y estratégico. Hoy sos ejemplo de orden. Números de la Suerte: 10, 22, 28

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Amor incondicional. Un gesto tuyo hace feliz a alguien. Números de la Suerte: 13, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Descanso y disfrute. Ideal para actividades relajadas. Números de la Suerte: 17, 24, 29

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Tu intuición es precisa. Escuchá lo que tu cuerpo te dice. Números de la Suerte: 1, 16, 34

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Retroceder un paso no es perder; hoy es mejor ir despacio. Números de la Suerte: 5, 12, 26

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Fuerza vital. Tu valentía impacta a quienes te rodean. Números de la Suerte: 7, 15, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Una charla emocional aclara un malentendido. Números de la Suerte: 3, 20, 27

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Día de brillo total. Energía de victoria. Números de la Suerte: 8, 19, 31