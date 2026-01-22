Consultá el horóscopo chino del viernes 23 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Reflexión profunda. Lo espiritual te guía. Números de la Suerte: 6, 15, 32

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Libertad emocional. Se destraba un bloqueo interno. Números de la Suerte: 7, 18, 31

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Energía suave y encantadora. Hoy creás belleza sin esfuerzo. Números de la Suerte: 2, 12, 36

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio y lucidez. Podés convencer a cualquiera. Números de la Suerte: 9, 20, 34

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Gran precisión. Excelente para revisar números y detalles. Números de la Suerte: 10, 16, 28

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Nobleza en aumento. Hoy cuidás a alguien desde el corazón. Números de la Suerte: 13, 22, 27

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El confort reina. Rodeate de personas y cosas que te hagan bien. Números de la Suerte: 19, 24, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Un día de claridad. Resolución rápida de un tema importante. Números de la Suerte: 5, 17, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Practicidad al máximo. Todo sale mejor cuando vas paso a paso. Números de la Suerte: 3, 14, 30

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Te sentís fuerte y decidido. Aprovechá ese envión. Números de la Suerte: 1, 21, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Ternura que sana. Hoy tu empatía es medicina para otros. Números de la Suerte: 4, 11, 26

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillás con intensidad. Un elogio sincero te levanta el ánimo. Números de la Suerte: 8, 23, 35