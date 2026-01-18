Consultá el horóscopo chino del lunes 19 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Un presentimiento es clave. Confiá. Números de la Suerte: 6, 20, 32
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento positivo. Aventura mental o física. Números de la Suerte: 7, 10, 28
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad en aumento. Un acercamiento emocional te alegra. Números de la Suerte: 8, 11, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Resolución rápida, brillás en lo que otros no pueden. Números de la Suerte: 9, 12, 27
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Ordenás y triunfás. Algo queda perfecto hoy. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad y comunión emocional. Buscá contención. Números de la Suerte: 11, 15, 31
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Día amable, liviano, disfrutable. Números de la Suerte: 12, 16, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día para activar lo pendiente. La mente está clara y veloz. Números de la Suerte: 1, 17, 31
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Mantené tu centro. Las demandas externas no deben moverte. Números de la Suerte: 2, 21, 30
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Tomás el mando con valentía. Hoy avanzás fuerte. Números de la Suerte: 3, 22, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Buscás paz y la encontrás. Hablá con suavidad. Números de la Suerte: 4, 23, 36
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Poder y expansión. Hoy te notan, te escuchan, te siguen. Números de la Suerte: 5, 24, 35