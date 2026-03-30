Consultá el horóscopo chino del martes 31 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento simbólico. Un gesto, salida o acción marcan el cierre de ciclo. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción en paz. Aceptás lo que fue, sin pelearte con la realidad. Números de la Suerte: 6, 18, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia ligera. Te despedís del mes con humor y aprendizaje. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden final. Archivás marzo y dejás lugar libre a lo nuevo. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad a vos mismo. Cerrás el mes siendo más fiel a quien sos. Números de la Suerte: 11, 23, 27.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer agradecido. Disfrutás este cierre con calma y corazón lleno. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Cierre mental perfecto. Tenés claro qué querés cambiar en abril. Números de la Suerte: 3, 12, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad cerrada. Te parás sobre lo construido con orgullo. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso de renacer. Te preparás internamente para un nuevo comienzo. Números de la Suerte: 1, 8, 29.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad despedida. Soltás el mes con ternura, no con dureza. Números de la Suerte: 4, 15, 31.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo consciente. Sabés mejor dónde sí querés brillar y dónde no. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada integradora. Todo lo vivido este mes encaja en un relato coherente. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
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