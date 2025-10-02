Consultá el horóscopo chino del viernes 3 de octubre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te ayudará a desentrañar cualquier misterio. Confía en tu voz interior para tomar decisiones. Números de la Suerte: 8, 11, 26
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La acción rápida te permitirá aprovechar oportunidades fugaces. Mantente alerta y dispuesto a moverte. Números de la Suerte: 9, 12, 27
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La conexión emocional con tus seres queridos es fundamental. Nutre esos lazos y busca momentos de cercanía. Números de la Suerte: 10, 13, 28
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu creatividad te ayudará a resolver cualquier problema. Piensa fuera de la caja y sorprende con tus ideas. Números de la Suerte: 11, 14, 29
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La atención a los detalles te garantizará el éxito en tus tareas y proyectos. No dejes nada al azar. Números de la Suerte: 12, 15, 30
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Tu sentido de la justicia te hará defender lo que crees. Apoya a quienes lo necesitan. Números de la Suerte: 1, 19, 31
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el optimismo te abrirán puertas. Tu buena vibra es contagiosa. Números de la Suerte: 2, 20, 32
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La adaptabilidad es clave hoy. Prepárate para cambios inesperados y ajústate con flexibilidad. Números de la Suerte: 3, 21, 33
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La persistencia en tus metas a largo plazo dará frutos. No te desanimes y sigue trabajando con dedicación. Números de la Suerte: 4, 22, 34
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Es un día para mostrar tu individualidad y confiar en tu fuerza interior. No te conformes con lo establecido. Números de la Suerte: 5, 23, 35
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La diplomacia y la búsqueda de acuerdos te traerán paz. Evita las confrontaciones y busca el entendimiento. Números de la Suerte: 6, 24, 36
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu liderazgo natural será bienvenido. Toma la iniciativa en situaciones que requieran dirección. Números de la Suerte: 7, 10, 25
comentar