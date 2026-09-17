Consulta el horóscopo chino del viernes 18 de septiembre

Números de la Suerte: 10, 15, 28

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio vuelve a sorprender. Encontrarás soluciones donde otros solo ven dificultades. Hoy la improvisación inteligente será mucho más útil que seguir esquemas rígidos.

Números de la Suerte: 11, 22, 30

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización te permitirá terminar el día con una agradable sensación de logro. Resolver primero lo importante te dará tiempo para disfrutar sin preocupaciones.

Números de la Suerte: 12, 16, 33

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Hoy la confianza mutua será el eje de todas tus relaciones. Ser transparente y cumplir tu palabra reforzará vínculos que pueden acompañarte durante mucho tiempo.

Números de la Suerte: 13, 24, 31

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La jornada favorece el descanso emocional y el disfrute de las pequeñas cosas. Un cambio de ambiente o un momento compartido con seres queridos puede convertirse en el mejor regalo del día.

Números de la Suerte: 14, 20, 32

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La jornada invita a confiar más en tu intuición sin dejar de lado el análisis racional. Encontrar ese equilibrio te permitirá tomar una decisión muy acertada. No subestimes las pequeñas señales que aparecen durante el día.

Números de la Suerte: 1, 20, 32

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Hoy comprobás que la perseverancia siempre termina dando resultados. Un reconocimiento, una respuesta esperada o un avance concreto llega como consecuencia de todo el esfuerzo previo. Disfrutá el momento sin perder tu humildad.

Números de la Suerte: 3, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La creatividad se combina con una enorme capacidad de acción. Es un excelente momento para iniciar proyectos que requieran decisión y entusiasmo. Solo recordá revisar los detalles antes de avanzar.

Números de la Suerte: 5, 21, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Tu capacidad para mediar entre distintas opiniones será muy valiosa. Hoy podés ayudar a resolver diferencias simplemente escuchando y aportando serenidad. Esa actitud fortalecerá tu prestigio personal.

Números de la Suerte: 6, 18, 27

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 La confianza que transmitís inspira a quienes te rodean. Es un gran día para asumir responsabilidades nuevas o mostrar tus capacidades. Los desafíos te encuentran preparado.

Números de la Suerte: 8, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La paciencia vuelve a convertirse en una virtud. No todas las respuestas llegan de inmediato, pero hoy descubrirás que esperar el momento adecuado puede ser mucho más efectivo que forzar situaciones.

Números de la Suerte: 7, 25, 36