Milei dijo que Trump fue el "disparador" para la cadena sobre las Islas Malvinas

"La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos", admitió.

En su tono habitual, subrayó que "hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años. Y que hubo un disparador externo".

También aseguró que el disparador externo de los dichos de Trump fueron aprovechados por el Gobierno. "No tiene una intencionalidad política electoral", insistió, en tanto reveló que la estrategia era "meter presión" a las empresas para que elijan entre operar en Malvinas o en desarrollos energéticos argentinos, como Vaca Muerta.

"¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales. A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta", explicó Milei.

Con respecto al mismo tema, apuntó: "Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política".

"En el contexto en el que se reconfigura la geopolítica, donde además Argentina se vuelve actor fundamental a la luz de la alianza con Estados Unidos, y la capacidad de proveer estos bienes fundamentales para el mundo, a eso sumado el problema demográfico, político y económico que tiene Inglaterra, algo que yo manifesté en la cadena y que se ha manifestado claramente días atrás con la intención de Escocia, Irlanda del Norte y Gales de salir de Gran Bretaña, hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años", planteó.