Bullrich afirmó que desconocía los cambios para el área de Discapacidad

“Eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, agregó la exministra de Seguridad, quien actualmente integra la mesa política del Gobierno.

Sobre la reforma electoral, Bullrich aseguró que todavía continúan las negociaciones entre La Libertad Avanza, gobernadores, la Unión Cívica Radical y el PRO y reconoció que aún “no están los votos” porque tampoco terminaron de definirse las coaliciones y acuerdos políticos para las próximas elecciones.

La senadora dejó abierta, además, la posibilidad de avanzar con un esquema intermedio para las PASO. “Algún sistema de selección tiene que haber”, sostuvo, y planteó que en cada partido “todos deben tener la posibilidad de competir” para definir los candidatos.

“Puede haber un paso intermedio, que no es eliminar las PASO sino que no sean obligatorias”, señaló.

Bullrich también ratificó su respaldo a una eventual reelección del presidente Javier Milei. “Es un proyecto que merece tener reelección, sí, sin duda”, afirmó, aunque consideró que todavía existen aspectos de la economía que deberían “mejorar" de cara al próximo año.

En ese sentido, sostuvo que es necesario acelerar los sectores vinculados con el mercado interno para que empresas, pymes, trabajadores autónomos, monotributistas y empleados en relación de dependencia puedan “sentir los beneficios” de la estabilidad económica.

"La actividad económica tiene que repuntar”, reconoció Bullrich, y mencionó particularmente las caídas de la industria y la construcción y consideró que se trata de sectores relevantes por la cantidad de puestos de trabajo que concentran.

Finalmente, consultada sobre la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, desestimó la posibilidad de que el recurso internacional que presentaron sus abogados pueda revertir su situación de prisión y de inhabilitación.

“El tema está cerrado, por lo menos en la causa por la que hoy está purgando una pena, se llegó a la última instancia. Ningún detenido en la Argentina ha tenido tantas revisiones judiciales como la expresidenta”, aseveró.