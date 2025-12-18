Inocencia Fiscal: de qué se trata la ley que blinda los dólares de los ahorristas

La iniciativa busca inyectar en la economía “los dólares del colchón” y crea un “Régimen simplificado de Ganancias”.

Propone también cambios profundos en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias.

El proyecto busca establecer el principio de que el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, invirtiendo la lógica histórica de ARCA (ex AFIP) de la presunción de evasión, así como también a que el organismo recaudador y la Justicia puedan centrar sus esfuerzos en los verdaderos evasores.

El principio de inocencia fiscal parte de un cambio de enfoque en la administración tributaria. En lugar de presumir que todos los contribuyentes intentan evadir impuestos, la iniciativa propone limitar la persecución penal y los controles extensivos a situaciones en las que exista evidencia concreta de incumplimientos relevantes o de conducta dolosa.

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, señala que el proyecto “busca recuperar la confianza ciudadana en el sistema tributario, simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y fomentar un entorno más equitativo y eficiente”, con una mayor prioridad al pago voluntario y una fiscalización más selectiva.

Claves del proyecto

Aumento del Umbral de Evasión Penal: se elevan los montos a partir de los cuales se puede investigar a un contribuyente por evasión fiscal. Evasión Simple : aumenta de $1,5 millones a $100 millones. Evasión Agravada : el monto mínimo aumenta de $15 millones a $1.000 millones.

: aumenta de $1,5 millones a $100 millones. : el monto mínimo aumenta de $15 millones a $1.000 millones. Plazos de prescripción más cortos : el proyecto reduce de 5 a 3 años el plazo durante el cual ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) podrá exigir el pago de impuestos no declarados o promover denuncias.

: el proyecto reduce de 5 a 3 años el plazo durante el cual ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) podrá exigir el pago de impuestos no declarados o promover denuncias. R égimen Simplificado para “Dólares bajo el Colchón“ : se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias destinado a personas con ingresos inferiores a los $1.000 millones y patrimonio menor a $10 mil millones. Este esquema elimina la obligación de informar sus consumos personales, lo que facilita el uso de dinero no declarado.

: se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias destinado a personas con ingresos inferiores a los $1.000 millones y patrimonio menor a $10 mil millones. Este esquema elimina la obligación de informar sus consumos personales, lo que facilita el uso de dinero no declarado. Menos persecución penal : ARCA no realizará la denuncia penal si la persona o empresa cancela su deuda con anterioridad a la denuncia o paga toda la deuda, sus intereses y un recargo adicional del 50% en los 30 días posteriores al inicio de la investigación.

: ARCA no realizará la denuncia penal si la persona o empresa cancela su deuda con anterioridad a la denuncia o paga toda la deuda, sus intereses y un recargo adicional del 50% en los 30 días posteriores al inicio de la investigación. Multas más caras: El proyecto compensa los menores controles con un aumento significativo de las multas por incumplimiento formal. La sanción por no presentar la Declaración Jurada, que era de $200, será de $220 mil para personas y $440 mil para sociedades.

Se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar, en el ámbito de sus competencias, regímenes simplificados de fiscalización, en línea con las disposiciones establecidas para el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Este Régimen Simplificado de Ganancias, más los cambios en la Ley Penal Tributario y en la prescripción, tienden a fundar una presunción de inocencia a favor de los contribuyentes.