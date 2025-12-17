Evangelina Anderson se mostró en microbikini de leopardo: el comentario de Ian Lucas

La modelo posó en un entorno natural, rodeada de vegetación y junto a una pileta, anticipando las tendencias del verano 2026. El look elegido consistió en un traje de baño de dos piezas con relieve y un estilo boho chic. El corpiño, de corte triangular y con frunces, fue llevado al revés, siguiendo una moda que marcó la temporada anterior. La bombacha, tipo colaless, de tiro alto y corte cavado, resaltó su figura y aportó un toque audaz al conjunto.

Evangelina le dio el toque final a su look con anteojos de sol. Su cabello, suelto y con raya al medio, presentaba un acabado natural, mientras que el maquillaje se centró en una piel luminosa y labios en tonos nude.

image

image

image

Con sutileza, el youtuber escribió “qué linda…” en la publicación, un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de interés personal y que alimentó las especulaciones sobre una relación sentimental entre ambos.

Sobre todo, a partir de la reacción de ella:.“Ianiiii”, contestó junto a dos corazones, uno blanco y otro violeta. La repercusión del posteo fue inmediata: en cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de “Me gusta” y una avalancha de comentarios de quienes siguen esta suerte de telenovela surgida al calor de las hornallas de MasterChef Celebrity.

La interacción no pasó inadvertida para Wanda Nara, conductora del ciclo, quien intervino para indagar sobre el vínculo entre ambos participantes. Durante el intercambio, Lucas reveló que suele recibir consejos amorosos de Maxi López, pero Nara recogió el guante y retrucó: “Creo que yo, como madre, te voy a poder dar mejores tips para la vida. Para mí, enamorate…”.

El diálogo continuó con preguntas directas sobre sus preferencias sentimentales. El influencer sostuvo que, para él, “una pareja te tiene que potenciar, sumar”, y agregó que le atraen mujeres “que sepan”. Además, fue contundente al marcar una distancia generacional: “De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, dejando en claro su inclinación por mujeres con mayor experiencia y alimentando las especulaciones sobre un posible romance, tanto en redes sociales como en los pasillos del programa.