Milei fue a Carajo, se burló de los jubilados y habló de sus 14 mamelucos de YPF

La entrevista se dio en un clima distendido, con fuerte despliegue militante y guiños internos a la disputa de poder dentro del oficialismo.

El miércoles, en la sostenida marcha de los jubilados, un hombre de aproximadamente 70 años estaba muy cerca de las vallas en la zona del Congreso cuando fue golpeado y quedó afectado por gas lacrimógeno que habría tirado personal de Gendarmería o de la Policía Federal, de acuerdo al protocolo que dejó emplazado la ahora senadora Patricia Bullrich.

Al respecto se manifestó Milei, pero en tono jocoso. "No saben trabajar y bañarse tampoco. Por eso cuando aparece la caprichosa...", bromeó en relación al uso del camión hidrante para reprimir, algo que también tuvo lugar este miércoles por la tarde.

"Hoy estaba hablando con la ministro que me contó que hicieron una descarga e iban por otra, y entonces le dije 'bueno, estamos bañando gente'", insistió el presidente con sus chistas, para despertar las carcajadas de sus interlocutores, todos libertarios.

Otra vez hablo de inflación 0

"Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero", expresó Milei al participar del streaming Carajo.

“Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Indice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, subrayó el titular del Ejecutivo.

A la vez, el jefe de Estado destacó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por alentar “el riesgo kuka” antes de ese proceso.

“Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, resaltó Milei, que consideró que hubieran llegado al 50% si su cara estaba en la boleta.

“Nosotros llamamos riesgo kuka porque no solamente le pones una prima a la tasa de interés de EEUU. El ahorro sube cuando sube la tasa de interés porque sabes que el consumo futuro va a ser mayor. Por eso el ahorro es creciente con la tasa de interés. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con cómo se van asignando los recursos”, explicó Milei.

Y agregó: "Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana, si no hay mañana no tiene sentido invertir en mañana porque no existe, lo que ocurre es que la demanda de esos bienes es de cero. Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país. Eso es el riesgo kuka, mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”.

Los mamelucos de YPF

Milei tuvo que aclarar que usa dos mamelucos de YPF por día luego de las especulaciones que surgieron durante su viaje a Oslo, cuando se lo pudo ver tres días seguidos con el mismo uniforme.

"O sea son dos por día porque una vez que arranco el día a laburar con el mameluco y después optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y así me hago tiempo para ver a mis hijitos de cuatro patas y después obviamente que con todos los pelos me lo tengo que cambiar. El otro día digamos o sea nada tenía una sucesión de reuniones y reuniones y reuniones y no podía dejar las reuniones y cuando me quise acordar se me había hecho tarde y nada y por eso digamos viajé en mameluco a Noruega", explicó el Jefe de Estado.

Milei uso el mameluco de YPF el Día de la Virgen y luego atravesó el océano Atlántico con el uniforme de operario petrolero que ya convirtió en su indumentaria oficial.