Quién es la infartante nueva novia de L-Gante

Candela Arizaga es una hermosa rubia que explota en redes sociales y que, de un tiempo a esta parte, se ganó el corazón -y algo más- de Elían, al punto de que lo hizo olvidar de su relación con Wanda. Bella por donde se la mire, la joven suele impactar con sus publicaciones en redes sociales por su descomunal belleza.

De profesión profesora de educación física, se destaca en el mundo de la virtualidad como influecer y en pasarelas y gráfica como modelo pero, más allá de estas definiciones profesionales, para el entorno más cercano de L-Gante la joven tiene 2 condimentos especiales, por la cual la definen como alguien muy positivo para el artista.

Por un lado, es muy educada y eso gusta mucho en la gente de confianza que rodea al intérprete y, por el otro, a pesar de su exposición en Instagram y Tik Tok, mantiene un perfil muy bajo. "Ojalá que sea una relación que avance y que dure. Ellos ya estuvieron juntos hace un tiempo y, al parecer, ahora lo están reintentando. Es alguien que le haría muy bien a Elían", contaron, desde el círculo íntimo de Valenzuela.

ELÍAN HABLÓ DE SU AMOR POR WANDA NARA

"Mi amor por Wanda fue verdadero. Al menos yo siempre lo sentí así. Nos distanciamos por algunas diferencias, fue una decisión sana", explicó el cantante de RKT, algunos días atrás, durante una entrevista televisiva. Según L-Gante, el factor determinante en su ruptura amorosa con Wanda -después de 3 años con idas y vueltas para concretar su amor- fue la exposición mediática que genera el vínculo con la ex pareja de ella, Mauro Icardi.

“A mí me ha confundido mucho que estaba muy expuesta. Imáginate ese embrollo dentro de la pareja, una nueva todos los días…”, se sinceró Elían, quien padeció el WandaGate durante algunos meses de relación formal con Nara. "Convivir todos los días con un rumor o con un problema nuevo... yo buscaba la paz y no era por ahí. Yo necesitaba un cambio y había muchas cosas con el ex que yo prefería no opinar", agregó, y fue contundente: "No volvería con ella, pero la aprecio".

L-Gante, nota 2