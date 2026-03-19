Consultá el horóscopo chino del viernes 20 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Dinamismo vital. Salir de la rutina te recarga. Números de la Suerte: 5, 19, 32.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción amable. Buscás contacto humano de calidad, no cantidad. Números de la Suerte: 6, 17, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad. Cambiás de rol o tarea sin perder eficacia. Números de la Suerte: 9, 21, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden evaluativo. Revisás qué sistemas te sirven y cuáles no. Números de la Suerte: 10, 22, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia equilibrada. Defendés lo que importa y soltás el resto. Números de la Suerte: 11, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar consciente. Elegís con cariño qué darle a tu cuerpo y mente. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día mentalmente claro. ponés nombre a lo que querés para fin de mes. Números de la Suerte: 2, 11, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad elegida. Sostenés solo lo que de verdad te nutre. Números de la Suerte: 3, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Coraje con propósito. Tu impulso va en dirección concreta. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad nutritiva. Elegís entornos y palabras que suman. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo centrado. Mostrás tu poder sin necesidad de imponerte. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición inteligente. Lo que sentís y lo que pensás coinciden. Números de la Suerte: 7, 16, 29.
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