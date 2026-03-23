La AFA presentó un nuevo integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina

Con una foto con la compañía de Claudio Tapia, Leonardo Di Lorenzo fue anunciado como “encargado de la oficina de scouting nacional” de la asociación.
A menos de tres meses del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 contra Argelia, la AFA presentó un nuevo integrante del flamante cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Con una foto con la compañía de Claudio Tapia, Leonardo Di Lorenzo (44 años) fue anunciado como “encargado de la oficina de scouting nacional” de la asociación.
El exfutbolista, surgido de San Lorenzo e ídolo de Temperley, pasó por las selecciones juveniles en la era de José Pekerman y ahora volverá a ser parte de la Selección Argentina desde otro rol, uno que es nuevo para la AFA más allá de que, con mucha menos dedicación, el CT de Scaloni se encargó de las tareas de ese estilo.
Di Lorenzo, quien jugaba de mediocampista, también vistió las camisetas de Atlético de Rafaela, Argentinos Juniors, Ottawa Fury y Montreal Impact (Canadá), Deportes Concepción y Universidad de Concepción (Chile) y Acassuso. Se retiró en 2021 con Temperley, el club donde es ídolo por su largo paso entre 2013 y el año mencionado donde colgó los botines.
La incorporación siempre expresó sus pensamientos con sinceridad sin importarle la opinión de los demás. "Hoy te da positivo un control porque te fumaste un porro un fin de semana y no conseguís club, pero cagaste a palos a tu señora y le bajaste tres dientes y te mandan a tu casa un mes, te guardan un poco y podés volver a jugar", reflexionó en 2020, convirtiendose en viral su declaración. Hoy, tras estar alejado de la canchas por un tiempo, el referente de Temperley regresó al ojo público por su nuevo lugar en la Asociación del Fútbol Argentino.
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