La AFA presentó un nuevo integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina

La incorporación siempre expresó sus pensamientos con sinceridad sin importarle la opinión de los demás. "Hoy te da positivo un control porque te fumaste un porro un fin de semana y no conseguís club, pero cagaste a palos a tu señora y le bajaste tres dientes y te mandan a tu casa un mes, te guardan un poco y podés volver a jugar", reflexionó en 2020, convirtiendose en viral su declaración. Hoy, tras estar alejado de la canchas por un tiempo, el referente de Temperley regresó al ojo público por su nuevo lugar en la Asociación del Fútbol Argentino.