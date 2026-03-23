Consultá el horóscopo chino del martes 24 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Dinamismo saludable. Actividad física equilibrada te deja excelente. Números de la Suerte: 5, 19, 32.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción tierna. Valorás los gestos pequeños del día. Números de la Suerte: 6, 17, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad. Cambiás de escenario y eso te inspira. Números de la Suerte: 9, 21, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden pensado. Ajustás tu agenda a la realidad y respirás mejor. Números de la Suerte: 10, 22, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia emocional. Decidís en qué vínculos querés invertir de verdad. Números de la Suerte: 11, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar amable. Moderación, afecto y descanso: la tríada perfecta. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día mental. Un rato de planificación mejora el resto de la semana. Números de la Suerte: 2, 11, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad reforzada. Te das cuenta de que tenés más recursos de los que veías. Números de la Suerte: 3, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Coraje práctico. Tomás una decisión que ordena tu realidad. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad con límites. Cuidás tu energía sin culpa. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo potente. Tu intuición y seguridad se notan a primera vista. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición serena. No necesitás probar nada; simplemente sabés. Números de la Suerte: 7, 16, 29.
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