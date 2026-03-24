Marcha por el Día de la Memoria: una multitud llega a Plaza de Mayo

Embed A 50 años del golpe genocida

El mismo plan, la misma lucha

Son 30.000

Que digan dónde están



Martes 24 de marzo - 14 horas



Vamos en unidad a Plaza de Mayo

Marchamos desde Tacuarí y Av. De Mayo#50AñosDelGolpeGenocida#Son30Mil pic.twitter.com/mNXzCQqw4q — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) March 23, 2026

Queda poco espacio en la Plaza de Mayo y, por la Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur, circulan miles de personas que buscan decir presente en la movilización, atravesada por consignas centrales como “¿Dónde están los desaparecidos?”, “que digan dónde están”, “Nunca más” y “abran los archivos”.

Marcha por la memoria La Plaza de mayo y alrrededores comienzan a colmarse de gente.

La concentración se replica en distintos puntos de la Ciudad y del país, con organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos que confluyen en Plaza de Mayo. Desde temprano, agrupaciones como las CTA, el Frente Renovador y la UCR definieron sus puntos de encuentro para marchar hacia el acto principal.

Alfonsin Ricardo Alfonsín se acercó a la marcha e incluso se sacó fotos con varias personas.

El acto central de la jornada tendrá lugar entre las 16.30 y las 17 hs en Plaza de Mayo, donde se leerá un documento consensuado entre las diferentes organizaciones. Se descuenta que el texto será sumamente crítico con lo que califican como el "gobierno negacionista" de Javier Milei, marcando una postura firme frente a las políticas oficiales actuales.

Embed A 50 años del golpe genocida, MAÑANA CAMINAMOS desde la Ex Esma hasta Plaza de Mayo.



Pasamos por San José 1111. Tenés que estar.



7 am | Av. Libertador y Besares pic.twitter.com/cuPZxFBM7G — La Cámpora (@la_campora) March 23, 2026

Hacia el escenario montado más allá de la Pirámide de Mayo confluirán desde este mediodía las diferentes columnas de manifestantes y miles de personas “sueltas” que se acercan de forma particular. Además, en las principales ciudades del interior habrá marchas para expresar el repudio al Golpe y a los años en los que reinó el terrorismo de Estado en la Argentina, dándole un carácter federal a la jornada de memoria.

Estos serán los principales puntos de concentración en la Ciudad:

7.00 hs: la Cámpora concentra en la ex-ESMA, en Avenida del Libertador y Besares. El recorrido hacia Plaza de Mayo comenzará a las 9 hs y hará una parada simbólica en San José 1111, frente al departamento de Cristina Kirchner.

12:00 hs:

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se reúnen en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen .

y la se reúnen en .

El Frente Renovador se concentra en Avenida de Mayo y Tacuarí.

13:00 hs:

La Asociación Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento Derecho al Futuro realizan un acto en la Casa de las Madres (Yrigoyen 1584) para luego movilizarse.

y el realizan un acto en la para luego movilizarse.

Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, Nieto s y centros de estudiantes de los colegios secundarios concentrarán en Avenida de Mayo y Tacuarí.

s y centros de estudiantes de los colegios secundarios concentrarán en

La UCR convoca en Alsina y Entre Ríos

13.30 hs: militantes de derechos humanos y agrupaciones políticas de izquierda que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se reunirán en Diagonal Norte y Florida.

14:00 hs:

El Nuevo MAS se concentra en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo .

se concentra en .

El PTS y el PO lo hacen en 9 de Julio e Yrigoyen .

y el lo hacen en .

El MST se ubica en Diagonal Norte y Florida .

se ubica en .

Política Obrera se reúne en 9 de Julio y Avenida Belgrano .

se reúne en .

La CGT se congrega en Diagonal Sur y Bolívar.