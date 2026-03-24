Marcha por el Día de la Memoria: una multitud llega a Plaza de Mayo

Este 24 de marzo, el Día de la Memoria, diferentes agrupaciones y multitudes marchan hacia Plaza de Mayo para conmemorar este día de lucha. Conocé los puntos de encuentro en la Ciudad y seguí a detalle la movilización.
“A 50 años del golpe genocida: El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000”. Bajo esta consigna, este martes 24 de marzo, el Día de la Memoria, los organismos de derechos humanos encabezarán una marcha hacia Plaza de Mayo al cumplirse cinco décadas del último golpe de Estado que llevó al país en su época más oscura. De la convocatoria, que se prevé multitudinaria, participarán también organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y centrales sindicales.
La Plaza de Mayo comenzó a colmarse desde el mediodía con miles de personas que se movilizan en el marco de la conmemoración del 24 de marzo. En la plaza y sus alrededores predominan consignas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia, mientras continúan llegando familias, políticos, militantes, y organismos de derechos humanos en una jornada atravesada por el recuerdo del golpe de Estado de 1976.
En paralelo, columnas de La Cámpora avanzan hacia el centro tras partir desde la ex ESMA, en una movilización que incluyó una parada frente al domicilio de Cristina Kirchner, donde la ex presidenta cumple una condena.
“Caminamos por los 30.000”, “Defendemos la Patria” y “Queremos a Cristina” fueron algunas de las consignas que expresó La Cámpora durante la movilización de 16 kilómetros que partió desde la ex ESMA, hasta la Plaza de Mayo.
Queda poco espacio en la Plaza de Mayo y, por la Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur, circulan miles de personas que buscan decir presente en la movilización, atravesada por consignas centrales como “¿Dónde están los desaparecidos?”, “que digan dónde están”, “Nunca más” y “abran los archivos”.
La concentración se replica en distintos puntos de la Ciudad y del país, con organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos que confluyen en Plaza de Mayo. Desde temprano, agrupaciones como las CTA, el Frente Renovador y la UCR definieron sus puntos de encuentro para marchar hacia el acto principal.
El acto central de la jornada tendrá lugar entre las 16.30 y las 17 hs en Plaza de Mayo, donde se leerá un documento consensuado entre las diferentes organizaciones. Se descuenta que el texto será sumamente crítico con lo que califican como el "gobierno negacionista" de Javier Milei, marcando una postura firme frente a las políticas oficiales actuales.
Hacia el escenario montado más allá de la Pirámide de Mayo confluirán desde este mediodía las diferentes columnas de manifestantes y miles de personas “sueltas” que se acercan de forma particular. Además, en las principales ciudades del interior habrá marchas para expresar el repudio al Golpe y a los años en los que reinó el terrorismo de Estado en la Argentina, dándole un carácter federal a la jornada de memoria.
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