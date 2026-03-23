Organizaciones de DDHH y partidos políticos marchan a 50 años del golpe de Estado

Las distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

La agrupación kirchnerista La Cámpora hará su habitual caminata a la plaza desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez, y que comenzará a las 9:00.

La conducción de la CGT convocó a sumarse a la marcha a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. “A 50 años del Golpe cívico-militar, marchamos. Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia.

"La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30.000 compañeros detenidos-desparecidos”, informó la central en su cuenta de X.

Convocó a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. "Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central.

Por su parte, la UOM, que mantiene una postura crítica de la cúpula de la CGT, difundió su propia convocatoria a la movilización junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

El sindicato metalúrgico que conduce Abel Furlán llamó a concentrar desde las 12 en la esquina de Avenida de Mayo y la 9 de Julio.

“A 50 años del Golpe marchamos. Nunca Más.”, sostuvo el flyer que la UOM hizo circular en sus redes.

Cabe destacar que también habrá marchas en otras ciudades. En Córdoba y Rosario las convocatorias están previstas para las 16 en plazas céntricas, mientras que en Mendoza comenzarán desde las 18 y en Tucumán a las 17.

También se organizaron vigilias en todo el país para la noche de este lunes, con actividades artísticas y paneles que se extenderán hasta la medianoche.