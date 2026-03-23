Cuánto dinero pidió Graciela Alfano para entrar a Gran Hermano

El periodista Ángel de Brito reveló la cifra en dólares que pidió la actriz para ingresar en la casa más famosa del país. Cobraría el tripe que Andrea del Boca.
Gran Hermano Generación Dorada, en la pantalla de Telefe, sorprendió con la participación de algunos famosos, junto con los participantes habituales. Ante la posible salida de Andrea del Boca por temas de salud, comenzó a sonar el nombre de Graciela Alfano para cubrir su lugar o para que convivan en la casa.
Durante su ausencia, la producción barajó la idea de incluir a Graciela Alfano al programa, aunque habría exigido una cifra abultada y en dólares.
Ángel De Brito desde su ciclo en el streaming de Bondi Live adelantó que habría interés en que Alfano se convierta en una jugadora más del reality.
En primer lugar, justificó que “aportaría show” a la rutina de los participantes y, por otro lado, sería un personaje confrontativo con Andrea del Boca.
“Ahora están con Andrea negociando y con Alfano. El sueño de ella es entrar y hacer teta (sic) a Andrea porque sabe que la va a tener de hija. Ahí sí, que si entra Graciela, Andrea renuncia directamente”, introdujo De Brito.
Y sumó: “Alfano pidió 75.000 dólares por mes, cuando Andrea cobra 25.000 dólares por mes. Graciela es reality, entra y despelleja a todos los que están ahí. No queda uno en pie”. Mientras que Mariana Brey especuló: “Andrea les es mucho más barata. Graciela, si entra, lo hace por un mes; no va a estar más”.
El presente de Gran Hermano en la pantalla de Telefe genera preocupación porque el reality, que supo liderar cómodamente el prime time, atraviesa un marcado descenso en sus niveles de audiencia y el último fin de semana encendió todas las alarmas.
La mayor preocupación es la del sábado, porque fue un día de lluvia, con la mayoría de la gente en sus hogares y los números fueron negativos.
El sábado, con la conducción de Robertito Funes Ugarte, los números fueron particularmente bajos: el programa no logró alcanzar los 5 puntos de rating y cerró con un promedio de apenas 4.85, una cifra considerada crítica para un ciclo de estas características.
La situación no mejoró el domingo, una jornada que históricamente suele ofrecer mejores marcas para el reality. Sin embargo, esta vez tampoco logró despegar: nunca superó los dos dígitos y terminó con un promedio de 8.2 puntos, muy por debajo de sus registros habituales.
La caída sostenida en la audiencia abre interrogantes sobre el desgaste del formato y el interés del público en esta etapa del programa.
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