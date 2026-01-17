Consultá el horóscopo chino del domingo 18 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te marca un camino seguro. Números de la Suerte: 6, 25, 36
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía para moverte y explorar. Tomá aire nuevo. Números de la Suerte: 7, 10, 28
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Día suave, ideal para afectos y conexión emocional. Números de la Suerte: 8, 11, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Brillás por creatividad. Te destacás en ideas. Números de la Suerte: 9, 12, 27
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Avances concretos gracias al orden. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad y apoyo mutuo. Encuentros valiosos. Números de la Suerte: 11, 14, 31
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer y alegría en pequeñas cosas. Números de la Suerte: 12, 15, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Se activa tu creatividad práctica. Encontrás soluciones rápidas. Números de la Suerte: 1, 19, 32
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 El día pide lentitud. No fuerces nada. Números de la Suerte: 2, 20, 30
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Llega un impulso de acción que cambia tu ánimo. Números de la Suerte: 3, 22, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Tu calma contagia. Sos un bálsamo para otros. Números de la Suerte: 4, 21, 34
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillás y destacás naturalmente. Aprovechá ese magnetismo. Números de la Suerte: 5, 23, 35
