Consultá el horóscopo chino del viernes 27 de marzo

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia adaptativa. Si algo cambia, vos cambiás mejor. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden consciente. Priorizar de verdad y no de palabra te libera tiempo. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad selectiva. Cuidás tu círculo más íntimo. Números de la Suerte: 11, 23, 27.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer simple. Un momento tranquilo vale más que un plan enorme. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día rápido y productivo. Cerrás más cosas de las que esperabas. Números de la Suerte: 3, 12, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza suave. Podés decir “hasta acá” sin pelea. Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso valiente. Un riesgo medido te sale bien. Números de la Suerte: 1, 8, 29.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima amable. Te rodeás de gente que no exige, sino acompaña. Números de la Suerte: 4, 15, 31.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Protagonismo final. Tu opinión tiene peso en la recta final del mes. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada profunda. Terminás de ver la verdad de una situación. Números de la Suerte: 7, 16, 32.