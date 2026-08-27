Consulta el horóscopo chino del viernes 28 de agosto

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27

La sensibilidad te conecta con tu entorno y te permite comprender mejor a los demás. Hoy tu empatía será una gran aliada para fortalecer tus vínculos.

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28

Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones rápidas y tu creatividad aplicada te permitirá resolver situaciones con mayor facilidad.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29

El orden mental mejora tu rendimiento y te ayuda a avanzar con seguridad. Planificar y organizar tus tareas será clave para alcanzar tus objetivos.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30

La lealtad se demuestra a través de acciones concretas. Elegir sostener aquello que realmente importa fortalecerá tus vínculos más genuinos.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31

El bienestar emocional toma protagonismo durante la jornada. Dedicarte tiempo y bajar el ritmo te ayudará a recuperar el equilibrio que necesitás.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32

Hoy es un buen momento para reorganizar tus prioridades con mayor claridad. Analizar cada situación con calma te permitirá tomar decisiones acertadas y avanzar con estrategia.

Números de la Suerte: 1, 17, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33

La constancia vuelve a darte estabilidad frente a los cambios. Mantener tu ritmo te permitirá consolidar avances importantes y fortalecer lo que venís construyendo.

Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34

La energía está presente y te impulsa a actuar. Canalizar ese entusiasmo hacia objetivos claros mejorará tus resultados, mientras que evitar la impulsividad será fundamental.

Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35

La calma emocional te permite observar las situaciones con mayor claridad. Elegir bien tus prioridades evitará el desgaste innecesario y la armonía será tu gran aliada.

Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36

Tu presencia genera un impacto positivo en quienes te rodean. Es un buen momento para tomar la iniciativa y actuar con confianza para posicionarte mejor.

Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25

La intuición te permite anticiparte a distintas situaciones. Escuchar tu percepción y prestar atención a los detalles te ayudará a tomar mejores decisiones.

Números de la Suerte: 6, 23, 35