Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II

• Se elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

• Para designar un director del Banco Central se necesitará mayoría simple de la Cámara de Diputados y del Senado y para rechazarlo los dos tercios.

El debate por la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, quien aseguró que esta reforma busca que el Banco Central "no sea saqueado, no se convierta en una herramienta de hacer política" y para que "volvamos a tener un peso fuerte para que nuestro país, de una vez por todas, avance, y que los argentinos vuelvan a recuperar la capacidad de ahorrar, de progresar, de planificar a largo plazo y de vivir la vida que tienen".

Agregó que "el mal uso del Banco Central tuvo como consecuencia que pasó a convertirse en una extensión del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo de turno"

Destacó que con esta reforma "vamos a eliminar los adelantos transitorios, vamos a prohibir los préstamos al gobierno nacional, a las provincias, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prohibir la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario".

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Itai Hagman, aseguró que con esta reforma se busca "blindar una política cuyos resultados no fueron los que el gobierno esperaba", y dijo que con esta modificación "se garantizan que esas tasas de interés usurarias permitan que algunos especuladores sigan abusándose de

"Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para evitar que se sigan cerrando empresas en el país", agregó.

Destacó que hay 6 millones de personas atravesadas por el problema del endeudamiento y la mora y otros tantos millones que no están en mora, pero están con la soga al cuello” y por eso "deberíamos estar discutiendo cómo aliviar a esas familias".

El diputado Miguel Ángel Pichetto afirmó que "nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía, está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo Nacional pensando fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo".

"El señor Bausili, ¿realmente creen que pueden tomarle el pelo a la gente? Hablar de autonomía cuando el presidente del Banco Central es el socio de la oficina donde trabajaron junto al ministro de Economía, y tienen esa tarea de trader desde hace muchos años. ¿De qué autonomía me hablan? Pretenden plantear este debate de la Carta Orgánica y mantenerlo al presidente del Banco Central, que es el socio y amigo del ministro Caputo”, agregó.

El diputado radical Guillermo Agüero dijo al defender el proyecto que esta reforma busca" dotar al Banco Central de independencia, de atribuirle un mandato único y de prohibir los financiamientos al Tesoro vía adelantos transitorios o transferencias vinculadas con utilidades ficticias relativas a diferencias en el valor de los tipos de cambio o las reservas internacionales utilizadas para pago de deuda contra letras intransferibles, que no hicieron más que generar un enorme deterioro en nuestra moneda".

Agregó que "cuando se le exige al Banco Central un mandato múltiple de preservar el valor de la moneda a la vez que cuidar el empleo, financiar al Tesoro y dirigir el crédito no termina cumpliendo absolutamente ninguna de las funciones en su cabal dimensión".