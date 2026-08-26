River fue eliminado de la Sudamericana en una infartarte definición por penales

Como si fuera poco, River tenía la victoria en los penales en los pies de Rafael Santos Borré en el quinto penal y su tiro pegó en un palo. Fue 4 a 4 (Beltrán le había atajado a Olivera) en las cinco definiciones y empezó uno por uno: Santa Fe tuvo dos match point por los errados de Martínez Quarta (sí, otra vez él, ahora mandando el balón a las nubes) y Giovanni González (al medio rasante) del que fue salvado por un gigante Santiago Beltrán, quien fue ovacionado por todo el Monumental previo a patear su tiro y aplaudido tras fallar. El arquero Weimar Asprilla anotó el suyo y desató el festejo histórico de Santa Fe y la frustración de todo el Monumental.

El resumen del partido