River fue eliminado de la Sudamericana en una infartarte definición por penales

Tras el 0 a 0 en Bogotá, el Millonario mereció golear pero terminó empatando 1 a 1 en el Monumental y, en una tanda desde los doce pasos increíble, cayó con Independiente Santa Fe y se despidió del certamen.
El River de Eduardo Coudet quedó afuera en los octavos de final de la Copa Sudamericana en una infartarte tanda de penales y sumó un nuevo golpazo en el ciclo tras la temprana eliminación en Copa Argentina con Aldosivi y el pésimo arranque en el Torneo Clausura. El Millonario jugó un monólogo con grandes pasajes de buen fútbol y mereció golear en el Monumental pero se complicó solo, empató y sufrió desde los doce pasos una caída que pone en duda al DT.
Tras haber conseguido un valioso 0 a 0 en la ida en Bogotá con una floja actuación, River tuvo un manejo absoluto del balón y tuvo un fútbol brilloso ante Santa Fe. El local tuvo larguísimas posesiones de balón, se lució con paredes y triangulaciones, probó por el centro, por la banda y pateando de media distancia. Sin embargo, se mantuvo el 0-0 en el primer tiempo más allá de merecer irse al descanso ganando y hasta por más de un gol.
Driussi en dos oportunidades, Almada de tiro libre, Correa con un tiro con poco ángulo dentro del área, entre otros, protagonizaron ocasiones clarísimas en la primera etapa. River logró destrabar el compromiso a los siete minutos del complemento con un centrazo de Montiel y aparición de Driussi por el segundo palo. Sin embargo, el local siguió manejando el balón pero con un freno de acelerador y lo pagó carísimo en una jugada aislada.
River no pudo liquidar la historia, el entrenador rival Pablo Repetto le recordó a los suyos que "estamos vivos, estamos a un gol" en la pausa de hidratación y surtió efecto. Santa Fe se acomodó algo mejor, Beltrán sacó del ángulo un tiro de larga distancia y de ese córner llegó una mano infantil de Martínez Quarta dentro del área para que el visitante se encuentre con un penal, que el uruguayo Franco Fagúndez cambió por gol para empatar la serie a diez minutos del final del partido.
Como si fuera poco, River tenía la victoria en los penales en los pies de Rafael Santos Borré en el quinto penal y su tiro pegó en un palo. Fue 4 a 4 (Beltrán le había atajado a Olivera) en las cinco definiciones y empezó uno por uno: Santa Fe tuvo dos match point por los errados de Martínez Quarta (sí, otra vez él, ahora mandando el balón a las nubes) y Giovanni González (al medio rasante) del que fue salvado por un gigante Santiago Beltrán, quien fue ovacionado por todo el Monumental previo a patear su tiro y aplaudido tras fallar. El arquero Weimar Asprilla anotó el suyo y desató el festejo histórico de Santa Fe y la frustración de todo el Monumental.
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