Trump excluyó a la Argentina del nuevo cupo de 300.000 toneladas de carne que importará Estados Unidos

Además, la administración estadounidense estableció como objetivo que la carne importada llegue a los consumidores con un descuento del 25% frente al valor habitual. La medida apunta directamente a incrementar la disponibilidad de producto en las góndolas.

Por qué Estados Unidos necesita importar más carne

El mercado estadounidense atraviesa un escenario de precios récord para la carne vacuna, en buena medida por la reducción de la oferta ganadera. El stock de animales se ubica actualmente en su nivel más bajo de los últimos 75 años.

Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción caerá cerca de un 4% durante 2026 en comparación con el año pasado. La sequía y los incendios forestales profundizaron las dificultades para recomponer el rodeo.

A ese panorama se sumaron las restricciones para importar ganado desde México, implementadas para evitar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo. En este contexto, la Casa Blanca sostiene que el incremento temporal de las compras externas permitirá elevar la oferta disponible en aproximadamente un 10% respecto de las proyecciones actuales.

El gobierno estadounidense remarcó que el país continúa como el mayor consumidor mundial de carne vacuna por volumen y ocupa el segundo lugar en consumo per cápita. Con ese escenario de demanda elevada y menor producción, la importación aparece como una herramienta para aliviar la presión sobre los precios.