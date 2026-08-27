Consulta el horóscopo del viernes 28 de agosto

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Escorpio (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy hacia las transformaciones personales profundas y necesarias. Deja ir con valentía lo que ya no te beneficia o te pesa; la renovación interna te abrirá las puertas de la abundancia.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la expansión de tus horizontes, mente y la aventura. Planificar viajes, explorar nuevas ideas o conectar con entornos diferentes te llenará de optimismo y renovará tus energías.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la disciplina, el empeño y el esfuerzo constante. Mantener tu ritmo enfocado y tu dedicación ante las responsabilidades te garantizará cosechar éxitos muy sólidos a futuro.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Día de innovación, ingenio, genialidad y originalidad desbordante. Tu mente brillante estará especialmente encendida hoy; no temas proponer alternativas disruptivas que te destaquen y atraigan la suerte.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la intuición, sensibilidad, fe y la empatía profunda. Escuchar con atención tu voz interior te permitirá conectar de forma genuina con los demás y tomar las decisiones más sabias.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

Aries (Marzo 21 - Abril 20): Hoy la suerte astral favorece los nuevos comienzos y el inicio de etapas personales. Dar un paso audaz y decidido hacia un cambio largamente planeado te traerá una excelente corriente de renovación.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Tauro (Abril 21 - Mayo 20): La fortuna está en la revisión estratégica, análisis y orden de tus ingresos. Dedicar un tiempo a analizar tus finanzas te permitirá descubrir una nueva alternativa o fuente de dinero para dinamizar tu economía.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

Géminis (Mayo 21 - Junio 21): Día de conversaciones clave, entrevistas y avisos de relevancia. Un mensaje imprevisto o un diálogo postergado puede abrirte atractivas puertas o destrabar un proyecto importante; mantente atento hoy.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

Cáncer (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla hoy en tu hogar, entorno íntimo, resguardo y familia. Fortalecer tus lazos afectivos compartiendo tiempo de calidad en casa te brindará el equilibrio y la contención emocional que valoras.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

Leo (Julio 23 - Agosto 22): Tu confianza, seguridad y autoestima son tu mayor activo hoy. Utiliza esa tremenda seguridad interior para avanzar con paso firme hacia tus metas y liderar tus proyectos personales con total determinación.

Números de la Suerte: 4, 13, 22