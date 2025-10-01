Rescataron a 13 hermanos menores de edad que eran abusados sexualmente

Gracias a la inmediata intervención de las autoridades y con la colaboración de distintas divisiones de las fuerzas, pudieron desbaratar a esta peligrosa red que exponía a niños y adolescentes pertenecientes a la misma familia. Lo cierto es que estaban en una situación de vulnerabilidad extrema y milagrosamente fueron sacados de la vivienda en la cual los hostigaban y sometían constantemente.

Todo comenzó en una vivienda quilmeña del barrio de La Ribera, en la cual vivían 13 hermanos menores de edad, entre los cuales había algunos niños muy pequeños y otros ya adolescentes. Lo cierto es que la madre de ellos los promovía sexualmente y los “vendía”. Esto, según se pudo saber, lo realizaba a cambio de algunos bienes con cinco hombre más que culminaron detenidos tras varios allanamientos de urgencia y en simultáneo.

Las víctimas fueron puestas a resguardo con una familiar y dieron información acerca de quiénes eran sus principales agresores. Gracias a ello fue que allanaron y capturaron a los responsables en sus respectivos domicilios. Además, los llevarán a hacer la Cámara Gesell para observar y determinar los daños sufridos y las secuelas psicológicas de tantos abusos y agresiones sufridas.

Los investigadores comenzaron sus tareas gracias a una alerta del Servicio Local sobre las malas condiciones de vida y la falta de escolarización de los menores. A raíz de ello, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 a cargo del doctor Daniel Ichazo, especialista en delitos sexuales, tomó cartas en el asunto y montó un gran operativo que terminó con los rescates y las detenciones.

Así las cosas, están acusados de “Abuso Sexual Agravado, Corrupción de Menores Agravada y Promoción o Facilitación de la Prostitución de Menores”. Participaron agentes de la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Grupo Táctico Operativo, la seccional 1era de Quilmes y la oficina de Ciberdelitos.