¿Quién es el empresario a punto de comprar Telefe?

Uno de los empresarios con mayor presencia en medios generó expectativa al hablar sobre la compra del canal de mayor audiencia de la Argentina.
El empresario Gustavo Scaglione confirmó este miércoles que está cerca de concretar la adquisición de Telefe, aunque todavía no hay un acuerdo final firmado. La noticia fue dada durante una entrevista en el programa Desayuno Americano, de América TV, canal del que el hombre de negocios es el principal accionista. ,
Scaglione también aseguró que las negociaciones con el grupo saliente del canal de las tres pelotas están avanzadas y que, de cerrarse, la operación incluirá la compra total de la emisora.
Consultado sobre los tiempos, Scaglione estimó que el acuerdo podría concretarse en 15 o 20 días. “Estamos muy bien ubicados, empezando a cerrar la operación”, dijo, aclarando que no hay decisiones inmediatas sobre cambios en la programación ni en el equipo de trabajo.
La primera gran inversión de Gustavo Scaglione en medios fue la compra de Televisión Litoral, que incluía Canal 3, Radio 2, FM Vida y Rosario3. Más tarde amplió su presencia en medios gráficos y audiovisuales de Santa Fe, Salta, Tucumán y Bahía Blanca. Hoy, su objetivo es consolidarse a nivel nacional con Telefe, uno de los canales más vistos del país.
Actualmente, Telefe está valuado en menos de 120 millones de dólares, una cifra muy inferior a los 345 millones de dólares que Viacom pagó en 2016. La compra refleja la estrategia de crecimiento de Scaglione y la oportunidad de invertir en un canal consolidado consolidando así su presencia en los medios nacionales e integrando televisión abierta, radio y medios digitales en todo el país.
