¿Quién es el empresario a punto de comprar Telefe?

Scaglione también aseguró que las negociaciones con el grupo saliente del canal de las tres pelotas están avanzadas y que, de cerrarse, la operación incluirá la compra total de la emisora.

Consultado sobre los tiempos, Scaglione estimó que el acuerdo podría concretarse en 15 o 20 días. “Estamos muy bien ubicados, empezando a cerrar la operación”, dijo, aclarando que no hay decisiones inmediatas sobre cambios en la programación ni en el equipo de trabajo.

Quién es Gustavo Scaglione

La primera gran inversión de Gustavo Scaglione en medios fue la compra de Televisión Litoral, que incluía Canal 3, Radio 2, FM Vida y Rosario3. Más tarde amplió su presencia en medios gráficos y audiovisuales de Santa Fe, Salta, Tucumán y Bahía Blanca. Hoy, su objetivo es consolidarse a nivel nacional con Telefe, uno de los canales más vistos del país.

Telefe, una empresa valiosa

Actualmente, Telefe está valuado en menos de 120 millones de dólares, una cifra muy inferior a los 345 millones de dólares que Viacom pagó en 2016. La compra refleja la estrategia de crecimiento de Scaglione y la oportunidad de invertir en un canal consolidado consolidando así su presencia en los medios nacionales e integrando televisión abierta, radio y medios digitales en todo el país.