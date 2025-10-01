Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron en San José 1111

De acuerdo con fuentes de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, fue un encuentro positivo, que duró alrededor de una hora y media y Kicillof y Cristina dialogaron sobre “la situación nacional e internacional”, y buscaron “seguir sumando fuerzas para las elecciones”.

Hasta el momento no hubo foto, ni comunicado. Pero la reunión fue un gesto de unidad importante en momentos que el Gobierno Nacional es blanco de denuncias por corrupciòn, mientras el dòlar y el riesgo país suben , y las acciones y los títulos públicos caen.

La última reuniòn entre ambos dirigentes peronistas fue el pasado 5 de junio, cuando definieron la estrategia para hacer frente a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre . Pero desde que la exmandataria comenzó a cumplir la condena por la causa Vialidad no hubo contactos de manera presencial.

Kicillof en campaña

Mientras esperaba la definición del encuentro con la titular del PJ, Kicillof siguió activo en la campaña: ayer encabezó actos de gestión en distintos municipios del conurbano -Ensenada, Florencio Varela y Merlo- para apuntalar la candidatura de Jorge Taiana a diputado nacional por Fuerza Patria.

En sus recorridas por distintos puntos de la Provincia, Kicillof lanzó mensajes en clave electoral, en un intento de replicar la estrategia que le permitió al peronismo imponerse a los libertarios por más de 13 puntos en las legislativas bonaerenses.

La apuesta del gobernador busca consolidar el apoyo de los votantes en distritos clave y lograr el acompañamiento de los intendentes en la elección nacional del próximo 26 de octubre. En este escenario, la foto entre Kicillof y la ex Cristina Kirchner se transformó en un símbolo de unidad cuando resta menos de un mes para los comicios.