Géminis (Mayo 21 - Junio 20): Día marcado por conversaciones claras, mensajes directos y honestos. La transparencia al expresarte te abrirá caminos y consolidará la confianza de tus vínculos más importantes. Números de la Suerte: 8, 17, 26

Cáncer (Junio 21 - Julio 22): La suerte brilla en la protección y contención de tus seres queridos. Tu apoyo y presencia afectuosa serán un bálsamo para los tuyos y te brindarán una gran paz interna. Números de la Suerte: 4, 13, 22

Leo (Julio 23 - Agosto 22): Tu vitalidad y optimismo son tu gran amuleto hoy. Irradiá esa energía positiva en todo lo que emprendas; tu entusiasmo será magnético para atraer el éxito y nuevas oportunidades. Números de la Suerte: 3, 12, 21

Virgo (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta hoy en la eficiencia, el esmero y la productividad. No subestimes el poder de los pequeños logros; organizar tu jornada con minuciosidad te dará satisfacción. Números de la Suerte: 2, 11, 20

Libra (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte reside en la armonía, la diplomacia y el acuerdo en tus relaciones laborales. Fomentar el trabajo en equipo y el consenso facilitará el éxito de las metas compartidas. Números de la Suerte: 1, 10, 19

Escorpio (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a sanar viejas heridas del corazón a través del perdón. Soltar los resentimientos del pasado te otorgará una gran ligereza interna para avanzar. Números de la Suerte: 6, 15, 24

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de nuevas oportunidades de expansión o viajes. Planificar una escapada o explorar nuevos terrenos intelectuales renovará tus ilusiones. Números de la Suerte: 5, 14, 23

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 19): La fortuna astral favorece la planificación a largo plazo con pasos firmes y sólidos. Delinear metas realistas y avanzar con disciplina te ayudará a construir un futuro exitoso. Números de la Suerte: 9, 18, 27

Acuario (Enero 20 - Febrero 18): Día de conexiones sociales inesperadas y redes de apoyo valiosas. Un contacto imprevisto o participar en un ámbito colectivo podría acercarte información útil o alguien clave para tus planes. Números de la Suerte: 8, 17, 26

Piscis (Febrero 19 - Marzo 20): La suerte se esconde en la compasión, la empatía y la ayuda desinteresada. Ofrecer tu tiempo o un gesto amable a quien lo necesita traerá una sensación de abundancia y bienestar interno. Números de la Suerte: 7, 16, 25