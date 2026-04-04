Consulta el horóscopo del domingo 5 de abril

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): La suerte astral te impulsa a ordenar tus comunicaciones. Revisar tu agenda, preparar mentalmente los correos que debes enviar o estructurar un informe importante que te espera el lunes hará que arranques la semana mucho más relajada. Números de la Suerte: 2, 11, 20

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en la intimidad de tus afectos. Una charla profunda con alguien de tu círculo más íntimo te dará la contención necesaria. Es un gran día para resolver cualquier fricción menor y fortalecer los lazos de confianza. Números de la Suerte: 4, 13, 31

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en la inspiración a futuro. Aprovecha la tranquilidad del domingo para visualizar hacia dónde quieres llevar tu negocio o emprendimiento en los próximos meses. Las ideas más rentables surgen en momentos de calma. Números de la Suerte: 1, 19, 28

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a prepararte logísticamente. Dejar la ropa lista, adelantar comidas o tener tu maletín y documentos en orden te ahorrará valiosos minutos de estrés mañana. Tu yo del futuro te agradecerá esta organización. Números de la Suerte: 7, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy tu necesidad de armonía antes del arranque laboral. Dedica la tarde a la belleza y la relajación; un baño prolongado, prender unas velas o poner tu música favorita alineará tus chakras para lo que viene. Números de la Suerte: 6, 15, 24

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la intuición resolutiva. Mientras descansas, tu subconsciente sigue trabajando y es muy probable que hoy encuentres, de la nada, el encuadre legal perfecto o la estrategia ideal para ese caso que te tenía trabada. Números de la Suerte: 9, 18, 27

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a expandir tu mente antes de que termine el día. Mirar un buen documental o comenzar un libro inspirador alimentará tu espíritu buscador y te dará una motivación extra para encarar la rutina. Números de la Suerte: 3, 12, 21

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en repasar tus metas a largo plazo. Sentir que cada esfuerzo tiene un propósito mayor es lo que te mantiene en pie. Reafirma tus ambiciones profesionales y confía en tu capacidad de construir bases sólidas. Números de la Suerte: 10, 22, 34

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian la innovación comunitaria. Si formas parte de algún grupo de vecinos o junta administrativa, una idea rápida enviada por mensaje hoy podría resolver fácilmente un tema de seguridad o logística que venía demorado. Números de la Suerte: 11, 29, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través del cierre de ciclos semanales. Dedica un rato a la meditación o simplemente a agradecer lo bueno que te dejó la semana. Esta actitud de gratitud actuará como un imán para atraer cosas positivas desde el lunes. Números de la Suerte: 7, 14, 33