Consulta el horóscopo del jueves 13 de agosto

Números de la Suerte: 9, 18, 27

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte reside en la búsqueda activa de la justicia y la equidad en tus tratos. Actuar con integridad y equilibrio te ganará el respeto y la confianza de quienes te rodean.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La fortuna te anima hoy a profundizar en tus relaciones afectivas más significativas. Buscar la intimidad, la charla sincera y la vulnerabilidad compartida fortalecerá tus lazos de forma duradera.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La suerte te favorece hoy en la exploración de nuevas culturas, saberes o filosofías. Expandir tu visión y aprender sobre enfoques de vida diferentes llenará tu jornada de inspiración.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral se presenta en la paciencia, templanza y perseverancia. Mantené tu disciplina ante tus metas a largo plazo; tu esfuerzo sostenido dará excelentes frutos.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día marcado por ideas originales, vanguardistas e ingenio encendido. Tu mente ágil funciona hoy como un verdadero imán para la fortuna; no dejes de proponer alternativas innovadoras.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte te guía hoy hacia la compasión, la empatía y el servicio generoso a los demás. Tu disposición para ayudar de corazón será recompensada con una gran armonía interna.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

ARIES (Marzo 21 - Abril 20): La suerte te invita a perseguir tus sueños con una determinación firme. Tu pasión interna será hoy tu mejor guía para superar obstáculos y avanzar con fuerza hacia lo que anhelás.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

TAURO (Abril 21 - Mayo 20): Hoy la fortuna está en el cuidado, orden y mantenimiento de tus posesiones. Dedicar tiempo a proteger tus bienes y organizar tus asuntos prácticos te evitará inconvenientes futuros.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día sumamente propicio para el intercambio de ideas y el debate intelectual. Mantener una mente abierta te permitirá enriquecer tu panorama y descubrir oportunidades únicas.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte se manifiesta en la solidez, armonía y confort de tu hogar. Tu casa es tu fortaleza hoy; invertir tiempo en llenarla de tranquilidad se traducirá en una inmensa paz para tu alma.

Números de la Suerte: 7, 16, 25