Colombia: sube a 240 la cifra de muertos por el terremoto y hay 1.300 heridos

Alrededor de 2.000 personas se encuentran desaparecidas por el sismo ocurrido en el noroeste del país. Los rescatistas continúan con la búsqueda de sobrevivientes. El Gobierno declarará la "emergencia económica".
Al menos 240 personas murieron y unas 2.000 permanecen desaparecidas en Colombia, a raíz del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter ocurrido el último lunes en varias ciudades del noroeste del país. Los rescatistas continúan con la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros de edificios derrumbados.
La mayor cantidad de víctimas fatales se produjo en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, sobre todo en la ciudad de Cali. Según el último balance brindado por el presidente Abelardo de la Espriella, el sismo dejó también 1.300 heridos, 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas y 807 centros educativos averiados.
Este martes se registraron dos nuevas réplicas en San José del Palmar (Chocó), epicentro de la tragedia. Las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja tras el sismo, que provocó la suspensión de siete operaciones en siete aeropuertos y el colapso de 86 edificios.
Las réplicas, explicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), pueden durar días, semanas o incluso meses. Esto se debe a que, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, “se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”.
El sismo recordó la tragedia del terremoto de 1999, con un saldo de casi 1.200 muertos en el país.
De la Espriella se prepara para declarar la "emergencia económica" en el país, con el objetivo de asistir a las víctimas del sismo ocurrido ayer.
"Activamos bajo el marco de la emergencia económica, que esperamos se promulgue en las próximas horas, un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia", anunció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, en la que anticipó que esos fondos "pueden estar disponibles antes de terminar esta semana".
El Ejecutivo pondrá "a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres", lo que permitirá brindar "una reacción rápida" a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, según indicó Gómez.
"Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastres", agregó el titular de Hacienda, puntualizando que la "única preocupación" del gobierno es que "esos recursos sean ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)", pese a que De la Espriella prometió una depuración de este organismo durante la campaña que lo llevó a la Presidencia de Colombia.