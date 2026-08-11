Colombia: sube a 240 la cifra de muertos por el terremoto y hay 1.300 heridos

El sismo recordó la tragedia del terremoto de 1999, con un saldo de casi 1.200 muertos en el país.

Terremoto en Colombia: declararán la emergencia económica

De la Espriella se prepara para declarar la "emergencia económica" en el país, con el objetivo de asistir a las víctimas del sismo ocurrido ayer.

"Activamos bajo el marco de la emergencia económica, que esperamos se promulgue en las próximas horas, un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia", anunció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, en la que anticipó que esos fondos "pueden estar disponibles antes de terminar esta semana".

El Ejecutivo pondrá "a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres", lo que permitirá brindar "una reacción rápida" a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, según indicó Gómez.

"Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastres", agregó el titular de Hacienda, puntualizando que la "única preocupación" del gobierno es que "esos recursos sean ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)", pese a que De la Espriella prometió una depuración de este organismo durante la campaña que lo llevó a la Presidencia de Colombia.