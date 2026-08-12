Paro universitario: las universidades públicas vuelven a reclamar por el financiamiento

Docentes y no docentes realizan este miércoles un paro de 24 horas por salarios y fondos. La UBA mantiene abiertas sus facultades.
Este miércoles 12 de agosto, las universidades públicas de todo el país llevan adelante un nuevo paro de 24 horas en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios.
La medida fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y alcanza al personal docente y no docente. Los gremios sostienen que existe una brecha salarial superior al 28% y cuestionan además la falta de actualización de los recursos destinados a becas y hospitales universitarios.
La jornada se desarrolla en el inicio del segundo cuatrimestre y, según los sindicatos, representa una nueva señal de presión hacia el Gobierno. Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), afirmó que el Ejecutivo mantiene una deuda salarial con los trabajadores universitarios y cuestionó el incremento del 21,3% cobrado en julio, al considerar que no alcanza a cubrir la recomposición reclamada.
Los gremios también denuncian un “sostenido ahogo presupuestario” y reclaman una respuesta al Poder Ejecutivo. La protesta cuenta con la participación de FEDUN, FAGDUT, FATUN y CONADU, entre otras organizaciones.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, calificaron la medida como “política e ilegítima” y sostuvieron que las transferencias correspondientes al sistema universitario se encuentran al día.
La cartera también aseguró que se están cumpliendo los acuerdos salariales establecidos previamente y recordó que existe una nueva reunión paritaria convocada para el 1° de septiembre.
El Gobierno cuestionó además que la medida afecte la continuidad de las actividades académicas y sostuvo que los principales perjudicados son los estudiantes. En tanto, los gremios insisten en que el conflicto continuará mientras no se aplique de manera integral la Ley de Financiamiento Universitario.
A diferencia de lo que ocurre en buena parte de las universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió mantener abiertas sus facultades durante la jornada de protesta. El vicerrector Emiliano Yacobitti explicó que la adhesión al paro quedará a criterio de cada docente y trabajador no docente.
“La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta”, sostuvo Yacobitti, quien aclaró que la decisión de dictar clases dependerá de cada trabajador. De esta manera, que una facultad permanezca abierta no significa necesariamente que todas sus actividades académicas se desarrollen con normalidad.
El conflicto universitario continuará en las próximas semanas. En la UBA ya fue anunciada otra medida de fuerza para la semana del 18 al 22 de agosto, mientras los gremios mantienen el reclamo por salarios, presupuesto y la aplicación de la normativa de financiamiento.
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