Paro universitario: las universidades públicas vuelven a reclamar por el financiamiento

Qué dice el Gobierno sobre el paro universitario

Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, calificaron la medida como “política e ilegítima” y sostuvieron que las transferencias correspondientes al sistema universitario se encuentran al día.

La cartera también aseguró que se están cumpliendo los acuerdos salariales establecidos previamente y recordó que existe una nueva reunión paritaria convocada para el 1° de septiembre.

El Gobierno cuestionó además que la medida afecte la continuidad de las actividades académicas y sostuvo que los principales perjudicados son los estudiantes. En tanto, los gremios insisten en que el conflicto continuará mientras no se aplique de manera integral la Ley de Financiamiento Universitario.

La particular situación de la UBA

A diferencia de lo que ocurre en buena parte de las universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió mantener abiertas sus facultades durante la jornada de protesta. El vicerrector Emiliano Yacobitti explicó que la adhesión al paro quedará a criterio de cada docente y trabajador no docente.

La UBA mantendrá abiertas sus facultades durante el paro, aunque la adhesión de docentes y no docentes dependerá de cada trabajador.

“La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta”, sostuvo Yacobitti, quien aclaró que la decisión de dictar clases dependerá de cada trabajador. De esta manera, que una facultad permanezca abierta no significa necesariamente que todas sus actividades académicas se desarrollen con normalidad.

El conflicto universitario continuará en las próximas semanas. En la UBA ya fue anunciada otra medida de fuerza para la semana del 18 al 22 de agosto, mientras los gremios mantienen el reclamo por salarios, presupuesto y la aplicación de la normativa de financiamiento.