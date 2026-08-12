Lionel Messi despidió a su padre Jorge con una emotiva carta en redes y puso en duda su continuidad en el fútbol

La relación entre ambos excedió ampliamente al fútbol. El exjugador recordó a quien lo acompañó desde sus primeros pasos y durante gran parte del recorrido que lo convirtió en una de las máximas figuras de la historia. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", confesó.

Carta de Messi.

Sus palabras abrieron interrogantes sobre su futuro profesional. Aunque eso es de poca importancia en este momento, el mejor jugador de todos los tiempos perdió a su mayor fanático y entiende lo difícil que es seguir jugando si él en la tribuna.

Mientras Inter Miami afronta un compromiso por la Leagues Cup, en el club esperan que el referente permanezca unos días más junto a sus seres queridos en su ciudad natal. Poco después de la publicación, además, agradeció las muestras de cariño y el respeto recibidos desde distintos lugares del mundo.