Lionel Messi despidió a su padre Jorge con una emotiva carta en redes y puso en duda su continuidad en el fútbol

El capitán de la Selección Argentina atravesó días de profundo dolor tras la muerte de su padre y juntó coraje para decirle adiós en redes sociales con un texto en el que recordó su vínculo, reveló una conversación previa al Mundial y admitió incertidumbre sobre lo que viene.
El duelo por la muerte de su padre, Jorge, llevó a Lionel Messi a compartir una extensa publicación en Instagram, donde mostró una faceta íntima y habló de las últimas duras semanas que atravesó junto a su familia.
El astro argentino estuvo el domingo en Rosario para participar de la ceremonia privada de despedida y, después de varios días de profundo dolor, tomó coraje para publicar una foto junto a él y escribió un extenso mensaje cargado de emoción.
"No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", escribió el capitán, que reconoció lo difícil que resulta asimilar la pérdida. "Se me hace muy difícil imagimarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más", expresó.
Uno de los momentos más sensibles de la publicación estuvo relacionado con la Copa del Mundo. El padre le pedía que disputara "su último Mundial" y, según contó, su estado de salud empeoró justo antes del comienzo, la razón por la cual Leo rompió en llanto luego de su triplete en el debut ante Argelia. "Mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", relató.
La relación entre ambos excedió ampliamente al fútbol. El exjugador recordó a quien lo acompañó desde sus primeros pasos y durante gran parte del recorrido que lo convirtió en una de las máximas figuras de la historia. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", confesó.
Sus palabras abrieron interrogantes sobre su futuro profesional. Aunque eso es de poca importancia en este momento, el mejor jugador de todos los tiempos perdió a su mayor fanático y entiende lo difícil que es seguir jugando si él en la tribuna.
Mientras Inter Miami afronta un compromiso por la Leagues Cup, en el club esperan que el referente permanezca unos días más junto a sus seres queridos en su ciudad natal. Poco después de la publicación, además, agradeció las muestras de cariño y el respeto recibidos desde distintos lugares del mundo.
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