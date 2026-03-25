Consultá el horóscopo del jueves 26 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación clara y directa. Decir lo que pensás sin rodeos te da una respuesta concreta. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El clima emocional es intenso. Usar tu sensibilidad como radar, no como esponja, es la clave. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés la oportunidad de liderar un cambio. Hacerlo con grandeza y sin soberbia te deja muy bien parado. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para poner orden profundo: tirar, clasificar, terminar papeles. Espacio libre, mente libre. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relaciones se reacomodan a tu nueva escala de valores. Elegir con quién sí hablás de todo es clave. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre un tema de control, obsesión o celos. Soltar ahí es un acto de poder real. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Energía de expansión, ganas de algo distinto. Un paso hacia lo desconocido te enciende. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Metas y responsabilidades se alinean con quién sos hoy, no con quien fuiste. Actualizar objetivos te fortalece. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión del futuro crece. Algo que parecía utopía empieza a verse más cercano. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de fuerte conexión interior. Escuchar tus propias necesidades sin culpa es fundamental. Números: 4, 17, 39.