Consultá el horóscopo del jueves 26 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te cansaste de un patrón y hoy podés cambiarlo. Actuar diferente, aunque sea una vez, ya abre camino. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás tranquilidad, pero hay movimiento alrededor. Sostener tu centro es tu trabajo del día. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación clara y directa. Decir lo que pensás sin rodeos te da una respuesta concreta. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El clima emocional es intenso. Usar tu sensibilidad como radar, no como esponja, es la clave. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés la oportunidad de liderar un cambio. Hacerlo con grandeza y sin soberbia te deja muy bien parado. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para poner orden profundo: tirar, clasificar, terminar papeles. Espacio libre, mente libre. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relaciones se reacomodan a tu nueva escala de valores. Elegir con quién sí hablás de todo es clave. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre un tema de control, obsesión o celos. Soltar ahí es un acto de poder real. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Energía de expansión, ganas de algo distinto. Un paso hacia lo desconocido te enciende. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Metas y responsabilidades se alinean con quién sos hoy, no con quien fuiste. Actualizar objetivos te fortalece. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión del futuro crece. Algo que parecía utopía empieza a verse más cercano. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de fuerte conexión interior. Escuchar tus propias necesidades sin culpa es fundamental. Números: 4, 17, 39.