Números de la Suerte: 4, 13, 22

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral se presenta en el reconocimiento merecido de tu esfuerzo diario. Tu dedicación y tu ética de trabajo constante serán valoradas por las personas indicadas, trayéndote satisfacciones y validación profesional.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Día de inspiración inesperada y chispazos de genialidad original. Una idea brillante que surja de la nada puede cambiar por completo la perspectiva de tu jornada y abrirte un abanico de soluciones muy innovadoras y creativas.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte te guía hoy hacia la empatía, la compasión y la conexión solidaria con los demás. Ofrecer tu ayuda desinteresada o simplemente escuchar con el corazón te sintonizará con una corriente de profunda paz y fortuna.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Aries (Marzo 21 - Abril 20): La suerte te invita hoy a emprender proyectos con un entusiasmo renovado y desbordante. Tu vitalidad estará en un punto muy alto y resultará sumamente contagiosa para tu entorno, lo que te facilitará liderar u obtener apoyos clave.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Tauro (Abril 21 - Mayo 20): Hoy la fortuna está en la precisión y en los detalles de tus finanzas personales. Un pequeño ajuste en tus presupuestos diarios, revisar cuentas minuciosamente o detectar un gasto innecesario resultará sumamente beneficioso para tu economía.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Géminis (Mayo 21 - Junio 21): Día de networking estratégico y conexiones con mentes estimulantes. Conectar con nuevas personas, enviar mensajes clave o participar en ámbitos de interacción social abrirá puertas insospechadas y traerá ideas muy frescas para tus planes.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Cáncer (Junio 22 - Julio 22): La suerte se manifiesta hoy en tu seguridad emocional y estabilidad interna. Busca rodearte de personas que te aporten paz, serenidad y afecto genuino. Tu bienestar interior es la base indispensable para toda tu prosperidad diaria.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Leo (Julio 23 - Agosto 22): La fortuna te sonríe hoy en los eventos sociales y la interacción con tu entorno. Tu carisma natural brillará con fuerza propia, atrayendo la atención positiva y permitiéndote conectar de manera profunda y muy afortunada.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Virgo (Agosto 23 - Septiembre 22): La suerte astral se enfoca hoy en la atención a tu salud y el cuidado de tu cuerpo. Pequeños cambios en tus rutinas de cuidado personal, ejercicio o descanso se traducirán inmediatamente en un incremento de tu energía y claridad.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

Libra (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte está en la negociación armónica y la búsqueda de acuerdos justos. Tu diplomacia innata te permitirá encontrar el punto medio exacto en cualquier discusión, logrando soluciones benéficas para todas las partes.

Números de la Suerte: 2, 11, 20