En lo que respecta al mercado en Estados Unidos, la reacción en el premarket también muestra cotizaciones al alza.

Asimismo, se apreció un repunte de los bonos del Tesoro dada la expectativa de que la nueva etapa política reduzca el gasto público y acote el déficit fiscal del Gobierno.

La rentabilidad de los bonos americanos perforó el 5% y se ubica en 4,92%, lo cual puede amortiguar la suba del riesgo país de la Argentina.

Los inversores también especulan con una posible regulación de la inteligencia artificial que ralentice el crecimiento de la economía mundial.

Por otra parte, el petróleo cayó a la zona de US$102, con tendencia a la baja, bajo el supuesto de que puede acelerarse un acuerdo diplomático para terminar con la guerra en Medio Oriente.

La rentabilidad de los bonos americanos perforó el 5% y se ubicó en 4,92%. Esta situación puede amortiguar la suba del riesgo país de la Argentina.

Por otra parte, los inversores especulan con una posible regulación de la inteligencia artificial. Se estima que esta medida podría ralentizar el crecimiento de la economía mundial.