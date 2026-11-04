Duro revés para Trump: Los demócratas arrasaron en las legislativas y se quedaron con todo el Congreso

La derrota republicana estuvo vinculada al descontento de los votantes con el costo de vida, los aranceles comerciales y la guerra contra Irán, que provocó un aumento de los precios del combustible. El avance opositor también se reflejó en distritos donde Trump había obtenido importantes ventajas electorales apenas dos años atrás.

Qué dijo Donald Trump tras la derrota electoral

Después de conocerse los resultados, Trump reconoció el desempeño de los demócratas y aseguró que está dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones. "Creo que hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo. Lucharon con ahínco", expresó durante una entrevista telefónica con Fox News.

En diálogo con The New York Times, el mandatario también afirmó que estaba "absolutamente dispuesto" a aceptar los resultados. Sin embargo, intentó despegarse del revés electoral y sostuvo que no lo consideraba un ataque personal. Además, reconoció que la guerra contra Irán pudo haber contribuido a la derrota de su partido, aunque volvió a defender su política militar.

El presidente también anticipó que recurrirá al veto presidencial para frenar iniciativas impulsadas por la nueva mayoría opositora. Durante la campaña había advertido que, si los republicanos perdían el control del Congreso, se convertiría en el "Señor veto". Después de confirmarse el resultado, publicó en sus redes sociales una imagen de una gorra roja con la palabra "VETO".

President Trump is already putting Democrats on notice with a bright red hat bearing just one word: “VETO.”As Democrats look to take control of Congress, Trump is signaling he plans to use one of the strongest powers of his office to block legislation he opposes.“They’ll send over things that are insane and I’ll veto them,” Trump tells Fox News, predicting repeated vetoes could eventually bring Democrats to the negotiating table.But Trump says those conversations may already be starting, revealing that several Democrats have reached out to him since the election. — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Cómo impactará la victoria demócrata en el gobierno de Trump

El nuevo escenario legislativo le permitirá a la oposición bloquear proyectos de ley, obstaculizar nombramientos de jueces y altos funcionarios e impulsar investigaciones parlamentarias sobre distintas decisiones de la administración republicana.

Entre los temas que podrían quedar bajo la lupa aparecen la guerra contra Irán, la aplicación de las políticas migratorias y las denuncias de corrupción que involucran a integrantes del Gobierno. El representante demócrata Robert Garcia, quien estará al frente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, anticipó el tono de la nueva etapa al publicar un mensaje dirigido a los republicanos: "Contraten abogados".

Por su parte, el líder demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries, celebró los resultados y aseguró que el movimiento político de Trump, conocido como MAGA, está "en fuga de costa a costa". Con el control de ambas cámaras, los demócratas tendrán herramientas para condicionar la agenda presidencial y marcar el rumbo político de Estados Unidos hasta el final del mandato.