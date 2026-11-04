Duro revés para Trump: Los demócratas arrasaron en las legislativas y se quedaron con todo el Congreso

La oposición consiguió la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes tras imponerse en varios estados históricamente republicanos. El resultado refleja el descontento con la gestión del presidente y condicionará los últimos dos años de su mandato.
El Partido Demócrata consiguió una contundente victoria en las elecciones de medio término de Estados Unidos y se quedó con el control de las dos cámaras del Congreso. El resultado representa un duro golpe para Donald Trump, que afrontará los últimos dos años de su mandato con una oposición fortalecida y con capacidad para bloquear sus principales iniciativas legislativas.
Los comicios, celebrados este martes 3 de noviembre, dejaron una serie de triunfos demócratas en estados tradicionalmente republicanos, donde el oficialismo había conseguido imponerse con comodidad en las presidenciales de 2024. Entre las victorias más destacadas aparecen Texas, Iowa, Kansas, Ohio, Carolina del Norte y Maine, que contribuyeron a modificar el equilibrio de fuerzas en Washington.
En el Senado, los demócratas superaron las 51 bancas necesarias para alcanzar la mayoría, mientras que en la Cámara de Representantes también consiguieron superar el piso de 218 escaños que necesitaban para quedarse con el control. De esta manera, el partido recuperó el dominio de ambas cámaras, que hasta ahora estaban en manos republicanas.
Uno de los resultados más significativos se produjo en Maine, donde Troy Jackson derrotó a la senadora republicana Susan Collins. También sobresalió la victoria de Adam Hamilton en Kansas, donde se convirtió en el primer demócrata en conseguir una banca en el Senado por ese estado desde 1932. En Texas, por su parte, James Talarico logró imponerse en una contienda clave.
La derrota republicana estuvo vinculada al descontento de los votantes con el costo de vida, los aranceles comerciales y la guerra contra Irán, que provocó un aumento de los precios del combustible. El avance opositor también se reflejó en distritos donde Trump había obtenido importantes ventajas electorales apenas dos años atrás.
Después de conocerse los resultados, Trump reconoció el desempeño de los demócratas y aseguró que está dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones. "Creo que hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo. Lucharon con ahínco", expresó durante una entrevista telefónica con Fox News.
En diálogo con The New York Times, el mandatario también afirmó que estaba "absolutamente dispuesto" a aceptar los resultados. Sin embargo, intentó despegarse del revés electoral y sostuvo que no lo consideraba un ataque personal. Además, reconoció que la guerra contra Irán pudo haber contribuido a la derrota de su partido, aunque volvió a defender su política militar.
El presidente también anticipó que recurrirá al veto presidencial para frenar iniciativas impulsadas por la nueva mayoría opositora. Durante la campaña había advertido que, si los republicanos perdían el control del Congreso, se convertiría en el "Señor veto". Después de confirmarse el resultado, publicó en sus redes sociales una imagen de una gorra roja con la palabra "VETO".
El nuevo escenario legislativo le permitirá a la oposición bloquear proyectos de ley, obstaculizar nombramientos de jueces y altos funcionarios e impulsar investigaciones parlamentarias sobre distintas decisiones de la administración republicana.
Entre los temas que podrían quedar bajo la lupa aparecen la guerra contra Irán, la aplicación de las políticas migratorias y las denuncias de corrupción que involucran a integrantes del Gobierno. El representante demócrata Robert Garcia, quien estará al frente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, anticipó el tono de la nueva etapa al publicar un mensaje dirigido a los republicanos: "Contraten abogados".
Por su parte, el líder demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries, celebró los resultados y aseguró que el movimiento político de Trump, conocido como MAGA, está "en fuga de costa a costa". Con el control de ambas cámaras, los demócratas tendrán herramientas para condicionar la agenda presidencial y marcar el rumbo político de Estados Unidos hasta el final del mandato.
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