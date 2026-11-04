Murió Daniel Bifulco, el humorista que conquistó al público con Los Jaimitos de VideoMatch

Sin embargo, sus compañeros no querían que quedara afuera del proyecto. Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta propusieron reunirse a las cinco de la mañana, cuando recién comenzaba a amanecer, para grabar la nota antes de que Daniel se trasladara al sanatorio.

“No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron los Jaimitos porque fue el 5 de abril del 2001, el día que nació mi hija, el mismo día”, había recordado el actor al reconstruir aquel episodio.

El plan salió como lo habían organizado. Después de grabar el material, una Traffic lo trasladó hasta el hospital, donde nació Luciana. Pero la jornada todavía tenía otro capítulo: luego de convertirse en padre, Bifulco se presentó en el programa y participó de la primera emisión en la que apareció el trío.

“Me llevó la Traffic hasta el hospital, nació mi hija, Luciana, y ese mismo día me fui al programa. El primer programa de VideoMatch salieron los Jaimitos el día que nació mi hija. Una anécdota impresionante”, relató.

El humorista también destacó el apoyo de sus compañeros, quienes hicieron posible que pudiera cumplir con el compromiso laboral sin perderse el nacimiento de su hija. “La verdad que gracias a mis amigos, porque ya la producción general buscaba un reemplazo. Ya buscaban un reemplazo, pero mis amigos me hicieron la gamba y bueno, nacieron Los Jaimitos y nació mi hija”.

Bifulco junto a Marcelo Tinelli.

De esa manera, dos acontecimientos fundamentales de su vida quedaron unidos por una misma fecha: el nacimiento de Luciana y el comienzo de una etapa artística que lo acompañaría durante años.

La muerte de Bifulco, a los 56 años, vuelve a poner en primer plano aquella historia que él mismo recordaba con emoción. Detrás del personaje que hizo reír a tantas personas quedaba también el recuerdo de un padre y de un artista que encontró en sus compañeros la complicidad necesaria para protagonizar una jornada que nunca olvidó.