Consultá el horóscopo del lunes 12 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día de claridad y acción directa. Números: 3, 14, 29
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Seguridad emocional en alza. Números: 4, 10, 32
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente rápida y brillante. Números: 6, 18, 27
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Conexión emocional profunda. Números: 5, 13, 28
LEO (Julio 23-Agosto 22): Oportunidades visibles. Números: 1, 19, 34
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Resolución eficaz. Números: 8, 16, 30
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Armonía en vínculos. Números: 2, 15, 26
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Transformación clave. Números: 9, 21, 33
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Expansión mental. Números: 7, 20, 36
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Disciplina productiva. Números: 10, 22, 28
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Ideas renovadoras. Números: 13, 23, 35
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición suave y certera. Números: 12, 24, 38
