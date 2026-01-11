Jimena La Torre: el futuro en tus manos

Si bien su infancia no fue todo lo placentera que podía esperar, logró superar los obstáculos y hacerse fuerte ante la adversidad.

A los 20 años, mientras trabajaba en el mundo de la moda, comenzó sus estudios de control mental y su vida cambió para siempre. En 1995, empezó con su instrucción en Astrología en la Escuela Howard Sasportas, recibiéndose de Consultora en Psico-astrología -en 1999-, para luego continuar capacitándose en técnicas predictivas, Tarot Marsellés, Teoría del Doble Cuántico y Astro-Genealogía, entre otras disciplinas.

Desde el 2004, los principales medios gráficos, de radio y televisión, la convocan para sus programas, tanto para consultas de Tarot, Astrología y Predicciones, como para sumarla como integrante de sus equipos.

A partir del 2012, con la primera aparición de su libro de horóscopo anual, se convirtió en best seller editorial, algo que se repite año tras año. Actualmente es la directora de la Escuela de Esoterismo Fortaleza Mágica y especialista en técnicas de autovalorización.

Lo que vendrá

Jimena La Torre realiza una proyección de lo que a pasará para cada uno de los signos durante el 2026, los mejores aspectados en cada semestre y las perspectivas para cada decanato. Un año muy particular con la repetición de la secuencia numérica 1-1-1.

libro 2026 Jimena La Torre y su nuevo libro, "Horóscopo 2026, del corazón a la creación - El año de las luminarias".

La magia está en uno mismo

La prestigiosa astróloga destaca la importancia de la Luna en la vida diaria de las personas, y lo fundamental que resulta prestar atención a determinadas señales. Jimena La Torre destaca la importancia de Dios y de la conexión con uno mismo.

Astróloga las 24 hs.

Como suele suceder con algunas profesiones, Jimena La Torre ejerce su oficio de manera permanente porque, si no lo hace para ella misma, lo realiza para la gente que se le acerca a preguntarle sobre distintas situaciones personales. La importancia de formar equipos.

Dislexia

Jimena La Torre explica sobre las diferentes situaciones que le tocó vivir a raíz de su dislexia -dificultad en el aprendizaje de lectura y/o escritura-, tanto en el colegio como en su vida familiar, y por qué esta circunstancia modificó la manera de escribir sus libros.

No hacer nada

Para alguien que está en permanente actividad, encontrar momentos para estar tranquila y en paz resulta algo bastante difícil de lograr, por eso Jimena La Torre aprovecha a pleno esas ocasiones. ¿Qué es lo que hace cuando "no hace nada"?.

image (1) Jimena La Torr junto a su esposo, el director de televisión Gustavo Peduto, y el hijo de ambos, Lorenzo.

Astrología y Tarot

¿Cuáles son las disciplinas que más le gustan a Jimena La Torre? ¿De qué forma le comunica a las personas que la consultan las situaciones difíciles que van atravesar?. Alguna de sus predicciones que evitaron catástrofes.

CARTAS Los dos mazos de cartas de Tarot diseñados por Jimena La Torre: "Tarot" y "El Tarot de la Vida"

"¡Vieja, vieja.!"

Planificando su retiro -a los 70 años-, Jimena La Torre piensa en dedicarse de lleno a la escritura y apuesta fuerte por sus discípulos para que continúen con su legado y también con su propia experiencia.

Jimena La Torre además de astróloga y especialista en artes esotéricas es, un torrente de simpatía. Donde va irradia una luz que contagia a quien está cerca.

Locuaz y extrovertida, sabe diferenciar perfectamente "el show" de la realidad.

Hay una fase que utiliza y que define gran parte de su experiencia "Lo importante no es estar donde querés estar... lo importante es estar donde el universo necesita que estés".

Porque para Jimena La Torre, el futuro está en tus manos.

