Consultá el horóscopo del viernes 9 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Sentís impulso y claridad al mismo tiempo. Avanzás rápido y con dirección firme. Números: 3, 11, 28
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás tiempo personal. Alejate de tensiones y buscá tu centro. Números: 4, 16, 30
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Movimiento mental fuerte. Charlas importantes te sorprenden. Números: 6, 14, 29
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Sensibilidad elevada pero positiva. Conectás desde el corazón. Números: 7, 18, 25
LEO (Julio 23-Agosto 22): Día para brillar sin esfuerzo. Llegan aplausos inesperados. Números: 1, 20, 34
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Resolución práctica. Podés destrabar algo difícil. Números: 5, 12, 27
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La armonía fluye. Te sentís querido y valorado. Números: 2, 19, 31
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición afilada. Descubrís lo oculto detrás de las apariencias. Números: 9, 17, 33
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Día expansivo. Proyectos grandes se iluminan. Números: 8, 21, 35
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Firmeza total. Hoy avanzás tres pasos de una vez. Números: 10, 22, 26
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Ideas inspiradoras. Te llega una visión distinta que cambia tu rumbo. Números: 15, 24, 32
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Energía emocional profunda. Prestá atención a tus sueños. Números: 13, 23, 38
