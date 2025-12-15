Consultá el horóscopo del lunes 15 de diciembre

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a tomar la iniciativa en un asunto que te apasiona. No dudes. Números de la Suerte: 7, 16, 25
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en la adquisición de bienes o propiedades. Analiza bien tus opciones. Números de la Suerte: 8, 17, 26
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de mensajes importantes. Presta atención a lo que escuchas y lees. Números de la Suerte: 9, 18, 27
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte brilla en la expresión de tus sentimientos. Sé honesto contigo mismo y con los demás. Números de la Suerte: 1, 10, 19
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu liderazgo natural atraerá oportunidades. No temas tomar la delantera. Números de la Suerte: 2, 11, 20
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la mejora de tus hábitos. La disciplina trae buena suerte. Números de la Suerte: 3, 12, 21
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la búsqueda de la justicia. Defiende lo que consideras correcto. Números de la Suerte: 4, 13, 22
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa a desenterrar verdades. La claridad te traerá fortuna. Números de la Suerte: 5, 14, 23
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la planificación de viajes o aventuras. Amplía tus horizontes. Números de la Suerte: 6, 15, 24
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece el establecimiento de límites claros. Protege tu energía. Números de la Suerte: 7, 16, 25
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de ideas originales y brillantes. Anota tus pensamientos, pueden ser clave. Números de la Suerte: 8, 17, 26
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la creatividad artística. Permítete soñar y expresarte. Números de la Suerte: 9, 18, 27
